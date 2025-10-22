Erőszak
Dublin lángokban - zavargások törtek ki egy menedékkérő által elkövetett gyermekbántalmazás miatt
A tízéves kislány megerőszakolásával vádolt afrikai származású menedékkérő letartóztatása után erőszakos tüntetések robbantak ki az ír főváros egyik külvárosában. A hatóságok vízágyúval és komoly rendőri erőkkel fékezték meg a zavargásokat.2025.10.22 20:15ma.hu
Heves utcai zavargásokba torkollott kedden Dublin egyik külvárosában, Saggartban az a tüntetés, amelyet egy tízéves kislány megerőszakolásának híre váltott ki. Az eset óriási felháborodást váltott ki az ír társadalomban, miután kiderült, hogy a feltételezett elkövető egy hat éve Írországban élő, de menedékkérelmét korábban elutasított afrikai származású férfi lehet.
A rendőrség közlése szerint a lány elleni támadás a hétvégén történt a korábbi Citywest Hotel közelében, amelyet az utóbbi években állandó menekültszállássá alakítottak. A gyermek a hatóságok gondozásában állt, és a gyámügyi hivatal (Tusla) tájékoztatása szerint akkor tűnt el a felügyelet alól, amikor egy kísért szabadidős programról megszökött a városközpontban. A Tusla közleménye szerint a kislány korábban is „jelentős viselkedési problémákkal” küzdött, ezért került az állam gondozásába.
A támadással gyanúsított férfit a rendőrség már őrizetbe vette, és kihallgatása folyamatban van. A hatóságoknak 24 órán belül kell dönteniük arról, hogy vádat emelnek ellene, vagy szabadon engedik. A hivatalos közlemények szerint a nyomozás érzékeny és rendkívül összetett, de a közvélemény felháborodása azonnali és elsöprő volt.
A kedd esti órákban több ezer tüntető gyűlt össze az érintett menekültügyi létesítmény előtt. A demonstráció gyorsan erőszakba torkollott: a feldühödött tömeg köveket és tűzijátékokat dobált a rendőrökre, több járművet megrongáltak, és legalább egy rendőrségi furgont felgyújtottak. A helyszínre vízágyút és jelentős rendőri erősítést vezényeltek, hogy megakadályozzák a helyzet további eszkalálódását.
The racists who are attacking Gardai tonight in Dublin are once again disgracing themselves.#Dublin #citywest pic.twitter.com/SCx1LVn8NH— SaddamShah (@SaddaM_Shah92) October 21, 2025
Micheál Martin ír miniszterelnök élesen bírálta a történteket, és kijelentette, hogy az állam súlyos mulasztást követett el. „Az állam alapvető kötelessége, hogy megvédje a gyermekeket – függetlenül az adott ügy bonyolultságától vagy körülményeitől. Ebben az esetben nyilvánvalóan kudarcot vallottunk” – mondta Martin, aki teljes körű vizsgálatot ígért.
Simon Harris miniszterelnök-helyettes „megrázónak és sokkolónak” nevezte az ügyet, ugyanakkor arra kérte a lakosságot, hogy tartózkodjon az erőszaktól, és várja meg a hivatalos vizsgálat eredményeit. „Fontos, hogy a tények tisztázódjanak, mielőtt ítéletet mondunk” – hangsúlyozta.
Jim O’Callaghan igazságügyi miniszter szintén elítélte az utcai erőszakot, emlékeztetve arra, hogy „a békés tiltakozás a demokrácia alapja, de az erőszak soha nem lehet annak része.”
Az eset újabb feszültséget szított az ír társadalomban a migráció és a menekültügyi politika körül. Az elmúlt hónapokban egyre több vita és tiltakozás zajlott az ország különböző részein a menedékkérők elhelyezése miatt, de a mostani tragikus ügy új dimenziót adott a vitának. A kormány közölte, hogy a nyomozás lezárultáig nem kommentálja a feltételezett elkövető hátterét, ugyanakkor a társadalmi indulatok lecsillapítása érdekében sürgős kommunikációs és biztonsági intézkedéseket ígért.
Dublin elővárosaiban egyelőre helyreállt a rend, de a hatóságok attól tartanak, hogy az ügy nyomán további tiltakozásokra, esetleg újabb zavargásokra is sor kerülhet az elkövetkező napokban.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
