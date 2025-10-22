Hősi önfeláldozás Gázában

Meghalt Dr. Moath Abu Rukbeh, az utolsó állatorvos, aki még a háborúban is életeket mentett

Távozásával nemcsak egy életet, hanem egy egész közösség reményét is elveszítette a világ, amelyet most az ő példája próbál újraéleszteni: hogy a legnehezebb időkben is van helye az együttérzésnek. 2025.10.22 14:49 ma.hu

Évek óta a frontvonal árnyékában dolgozott, szinte teljesen egyedül. Most azonban tragikus körülmények között életét vesztette Dr. Moath Abu Rukbeh, a Sulala Állatmentő Szervezet önkéntes állatorvosa, aki a háború sújtotta Gázában az utolsó volt, aki még a legreménytelenebb helyzetekben is segíteni próbált a bajba jutott állatokon. Halála nemcsak a helyi közösség, hanem az egész nemzetközi állatvédő világ számára óriási veszteség.



Dr. Abu Rukbeh neve az utóbbi években a gázai állatmentés szimbólumává vált. Olyan térségben dolgozott, ahol az infrastruktúra romokban hever, az orvosi felszerelés gyakorlatilag beszerezhetetlen, az energiaellátás pedig gyakran megszűnik. Mindezek ellenére, eszközök híján, puszta kézzel és végtelen elszántsággal gyógyította a sérült, beteg és elhagyott állatokat. Ő volt az egyetlen állatorvos, aki műtéteket végzett Észak-Gázában, és szinte éjjel-nappal a Sulala Állatmentő Szervezet munkatársaival együtt próbált enyhíteni a háború okozta szenvedésen – legyen szó kutyákról, macskákról, madarakról vagy teherhordó állatokról.



A szervezet szerint Dr. Abu Rukbeh október 10-én tűnt el, éppen azon a napon, amikor a tűzszünet életbe lépett. Jabalia térségében, otthona felé tartva érte a halálos lövés. Holttestét csak napokkal később találták meg, miután a környék újra megközelíthetővé vált. Halálhírét mély megrendüléssel fogadták nemcsak Gázában, hanem világszerte azok, akik ismerték az állatorvost vagy követték a Sulala Állatmentő Szervezet munkáját.



A szervezet közleményében „emberfeletti kitartású hősnek” nevezte őt, aki a legnehezebb időkben is a reményt testesítette meg. „Dr. Moath soha nem adta fel – még akkor sem, amikor a bombázások közepette, felszerelés nélkül kellett műtenie egy megsebesült kutyát, vagy amikor napokon át nem volt áram a klinikán” – írták.



Az állatorvos munkája ráirányította a figyelmet arra a kevéssé ismert tényre, hogy a háborús övezetekben nemcsak emberek, hanem állatok ezrei is szenvednek – éheznek, sérülnek meg, vagy maradnak ellátás nélkül. Dr. Abu Rukbeh ezeknek az állatoknak adott esélyt a túlélésre, miközben saját biztonságát is kockára tette.



Halála után a nemzetközi állatvédő szervezetek, köztük több európai és amerikai csoport is, részvétüket fejezték ki és támogatásukról biztosították a Sulala Állatmentő Szervezetet. Többen kezdeményezték, hogy a gázai állatorvos emlékére alapítványt hozzanak létre, amely a háborús övezetekben dolgozó állatmentők munkáját segítené.



Dr. Moath Abu Rukbeh története szívszorító emlékeztető arra, hogy az igazi humanizmus határokon, fajokon és vallásokon is túlmutat. Ő nem tett különbséget ember és állat között – mindenkiben a szenvedőt, a segítségre szorulót látta.