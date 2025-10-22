Magyarság
Tánczos Barna: a székely zászló nincs betiltva Romániában
A román első osztályba idén feljutott klubra 30 ezer lejes (2,3 millió forint) pénzbírságot szabott ki a csendőrség, amiért megengedte, hogy a szurkolók székely és magyar zászlókat vigyenek be a stadionba.2025.10.22 08:21MTI
A székely zászló nincs betiltva Romániában és nem is lesz soha, a székely zászló és a székely himnusz olyan szimbóluma az erdélyi magyarságnak, melyért a korábbi és a jelenlegi generációk is harcoltak, harcolnak - jelentette ki Tánczos Barna, a román kormány miniszterelnökhelyettese.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa a Facebookon közzétett videóüzenetében arra reagált, hogy Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke az erdélyi magyar érdekvédelmi szervezet politikai fellépését sürgette, miután a klubot a Román Labdarúgó Szövetség (FRF) után a román csendőrség is elmarasztalta a székely és magyar zászlók használata miatt.
Tánczos Barna videóüzenetében az erdélyi magyar közösség egységes fellépését szorgalmazta az ügyben. "Ez a közös harcunk, nem Kelemen Hunor, nem Szondy Zoltán, nem Tánczos Barna problémája, hanem az erdélyi magyarság problémája" - jelentette ki. Hozzátette, hogy ez a romániai szélsőségesek által gerjesztett probléma, akik folyamatos támadást intéznek a magyar közösség jelképei ellen.
"Számunkra az igazi kihívás az, hogy a többséggel elfogadtassuk: ez nem valaki ellen irányuló tevékenység. Sem a himnusz éneklése, sem a zászló bevitele egy stadionba" - mondta Tánczos. Hozzátette: a szövetség ennek bizonyítása mellett visszautasítja és elhatárolódik a szélsőségesektől, akár román, akár magyar oldalon állnak.
Tánczos Barna közölte: a román csendőrségnek azt kell megértenie, hogy a székely jelképek használata "nem egyvalaki ellen irányul", és "hatósági túlkapásnak" minősítette a csíkszeredai futballklubra kirótt bírságot. Közölte, hogy a bírság ellen jogi úton kell küzdeni, ahogy meggyőződése szerint Szondy Zoltán meg is tette.
Aláhúzta: jómaga is megtette a szükséges politikai lépéseket, amikor múlt héten megmutatta a jegyzőkönyvet Catalin Predoiu román belügyminiszternek, és elmondta, hogy a szövetség túlkapásnak tartja a csendőrségi fellépést, és úgy véli, hogy erről a tárcavezetőnek is beszélnie kell.
"A közös harcot közösen kell vívnunk!" - hangsúlyozta Tánczos Barna, aki szerint az erdélyi magyar közösség nem keltheti annak a látszatát, hogy "egymással van elfoglalva", és nem azzal, hogy együttes fellépéssel megvédje nemzeti jelképeit.
Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda klubelnöke hétfőn sajtóértekezleten tudatta: a román első osztályba idén feljutott klubra 30 ezer lejes (2,3 millió forint) pénzbírságot szabott ki a csendőrség, amiért megengedte, hogy a szurkolók székely és magyar zászlókat vigyenek be a stadionba. Felkérte az RMDSZ-t, hogy a bukaresti kormánykoalíció tagjaként lépjen fel az ügyben. Azon aggodalmának is hangot adott, hogy ha eltűrik a klub, a közösség megbüntetését, az precedenst teremt. Azt is közölte, hogy a klub nem fogja kitiltani ezeket a jelképeket a lelátóról.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 12:40 Megakadtak a tárgyalások a Sziget jövőjéről - Karácsony a Fideszt és a Tiszát okolja
- 10:05 Budapest cáfolja a fake news-t a tervezett Putyin-Trump-találkozó kapcsán
- 8:21 Tánczos Barna: a székely zászló nincs betiltva Romániában
- 6:19 BKK: forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell számítani az ünnepen rendezvények miatt
- 22:18 Második napja dőlt meg a napi hidegrekord Csíkszeredában
- 20:16 Tűz ütött ki Vácon egy autószerelő-műhelyben
- 18:15 Mol: eloltották a tüzet a Dunai Finomítóban
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06