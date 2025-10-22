Magyarság

Tánczos Barna: a székely zászló nincs betiltva Romániában

A román első osztályba idén feljutott klubra 30 ezer lejes (2,3 millió forint) pénzbírságot szabott ki a csendőrség, amiért megengedte, hogy a szurkolók székely és magyar zászlókat vigyenek be a stadionba. 2025.10.22 08:21 MTI

A székely zászló nincs betiltva Romániában és nem is lesz soha, a székely zászló és a székely himnusz olyan szimbóluma az erdélyi magyarságnak, melyért a korábbi és a jelenlegi generációk is harcoltak, harcolnak - jelentette ki Tánczos Barna, a román kormány miniszterelnökhelyettese.



A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa a Facebookon közzétett videóüzenetében arra reagált, hogy Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke az erdélyi magyar érdekvédelmi szervezet politikai fellépését sürgette, miután a klubot a Román Labdarúgó Szövetség (FRF) után a román csendőrség is elmarasztalta a székely és magyar zászlók használata miatt.



Tánczos Barna videóüzenetében az erdélyi magyar közösség egységes fellépését szorgalmazta az ügyben. "Ez a közös harcunk, nem Kelemen Hunor, nem Szondy Zoltán, nem Tánczos Barna problémája, hanem az erdélyi magyarság problémája" - jelentette ki. Hozzátette, hogy ez a romániai szélsőségesek által gerjesztett probléma, akik folyamatos támadást intéznek a magyar közösség jelképei ellen.



"Számunkra az igazi kihívás az, hogy a többséggel elfogadtassuk: ez nem valaki ellen irányuló tevékenység. Sem a himnusz éneklése, sem a zászló bevitele egy stadionba" - mondta Tánczos. Hozzátette: a szövetség ennek bizonyítása mellett visszautasítja és elhatárolódik a szélsőségesektől, akár román, akár magyar oldalon állnak.



Tánczos Barna közölte: a román csendőrségnek azt kell megértenie, hogy a székely jelképek használata "nem egyvalaki ellen irányul", és "hatósági túlkapásnak" minősítette a csíkszeredai futballklubra kirótt bírságot. Közölte, hogy a bírság ellen jogi úton kell küzdeni, ahogy meggyőződése szerint Szondy Zoltán meg is tette.



Aláhúzta: jómaga is megtette a szükséges politikai lépéseket, amikor múlt héten megmutatta a jegyzőkönyvet Catalin Predoiu román belügyminiszternek, és elmondta, hogy a szövetség túlkapásnak tartja a csendőrségi fellépést, és úgy véli, hogy erről a tárcavezetőnek is beszélnie kell.



"A közös harcot közösen kell vívnunk!" - hangsúlyozta Tánczos Barna, aki szerint az erdélyi magyar közösség nem keltheti annak a látszatát, hogy "egymással van elfoglalva", és nem azzal, hogy együttes fellépéssel megvédje nemzeti jelképeit.



Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda klubelnöke hétfőn sajtóértekezleten tudatta: a román első osztályba idén feljutott klubra 30 ezer lejes (2,3 millió forint) pénzbírságot szabott ki a csendőrség, amiért megengedte, hogy a szurkolók székely és magyar zászlókat vigyenek be a stadionba. Felkérte az RMDSZ-t, hogy a bukaresti kormánykoalíció tagjaként lépjen fel az ügyben. Azon aggodalmának is hangot adott, hogy ha eltűrik a klub, a közösség megbüntetését, az precedenst teremt. Azt is közölte, hogy a klub nem fogja kitiltani ezeket a jelképeket a lelátóról.