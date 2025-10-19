USA

Tömeges elbocsátások az amerikai nukleáris fegyverkezési hivatalnál

Az Egyesült Államok nukleáris biztonságának egyik legfontosabb szervezete, a National Nuclear Security Administration (NNSA) a források kimerülése miatt a dolgozói 80 százalékát kénytelen fizetés nélküli szabadságra küldeni. A szakértők szerint a döntés súlyos nemzetbiztonsági következményekkel járhat, miközben Washingtonban tovább folytatódik a politikai patthelyzet a költségvetés körül.



Az Egyesült Államok energiabiztonságáért és nukleáris fegyverkészletének karbantartásáért felelős Nemzeti Nukleáris Biztonsági Hivatal (NNSA) bejelentette, hogy a hétvégén kimerülnek tartalék forrásai, így hétfőtől mintegy 1400 civil alkalmazottat lesz kénytelen ideiglenesen elbocsátani. A körülbelül 375 főből álló kulcsszemélyzet marad csak szolgálatban, hogy a legfontosabb, a nemzetbiztonság szempontjából elengedhetetlen feladatok folytatódhassanak.



Az intézmény nem közvetlenül működteti az Egyesült Államok nukleáris fegyvereit – ez a Pentagon hatáskörébe tartozik –, ám szerepe meghatározó a nukleáris arzenál karbantartásában, modernizációjában és a haditengerészet nukleáris meghajtású hajóinak felügyeletében. Emellett a NNSA felelős a nukleáris proliferáció megakadályozását célzó programokért is. E feladatok ideiglenes leállása vagy lassulása a szakértők szerint nemcsak az amerikai fegyverrendszerek biztonságát, hanem a globális nukleáris stabilitást is veszélyeztetheti.



A hivatalos tájékoztatás szerint a leállás a kormányzati költségvetési viták következménye. Az amerikai képviselőház republikánus többsége a demokrata vezetésű szenátust okolja a patthelyzetért, miután az nem fogadta el a republikánusok által javasolt átmeneti finanszírozási csomagot. Mike Rogers, a képviselőház fegyveres erők bizottságának elnöke figyelmeztetett: a nukleáris állomány leállása súlyos nemzetbiztonsági következményekkel járhat. „Ezek azok az emberek, akiket nem engedhetünk haza. Ők kezelik és felügyelik az ország legfontosabb stratégiai eszközeit” – mondta.

A Trump-adminisztráció szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy a katonai személyzet fizetése ne szenvedjen késedelmet, ugyanakkor elismerik, hogy a civil védelmi dolgozók, köztük az NNSA szakemberei, már a jövő héttől jövedelem nélkül maradhatnak. A kormányzati leállás következtében nemcsak a kutatási és fejlesztési programok, hanem a biztonságos nukleáris anyagszállítást végző egységek munkája is akadozhat.



A hivatal egyik szóvivője közölte, hogy az NNSA Secure Transportation Hivatala – amely a fegyverek, urán- és plutóniumtartalmú anyagok biztonságos szállítását felügyeli – egyelőre október 27-ig rendelkezik működési forrással. Az Energiaügyi Minisztérium vezetője, Chris Wright hétfőn a Nevada National Security Site-ra látogat, hogy felmérje, milyen hatással van a leállás az amerikai nukleáris infrastruktúrára.



A helyzet komoly aggodalmat keltett Washingtonban és a nemzetközi biztonságpolitikai körökben is. Elemzők szerint a nukleáris fegyverkezési rendszerhez kapcsolódó civil háttérintézmények leállása gyengíti az Egyesült Államok stratégiai elrettentő képességét, miközben a globális biztonsági környezet – különösen Oroszország és Kína katonai aktivitása miatt – egyre feszültebbé válik.



A politikai felelősség kérdésében tovább mélyül a megosztottság Washingtonban: a republikánusok a demokratákat hibáztatják az elhúzódó költségvetési vitáért, míg az ellenzék szerint a Trump-kormány „önsorsrontó taktikát” folytat, amely veszélybe sodorja az ország védelmi képességeit. Az energiaügyi tárca ugyanakkor jelezte, hogy „minden lehetséges opciót megvizsgál” a létfontosságú nemzetbiztonsági feladatok fenntartása érdekében.



A mostani leállás ismét rávilágít arra, hogy a politikai patthelyzetek az Egyesült Államokban nem csupán gazdasági, hanem stratégiai biztonsági kockázatot is jelentenek. A nukleáris arzenál fenntartása és biztonsága a nemzetközi rend egyik legfontosabb stabilizáló tényezője – és minden nap, amikor az ehhez kapcsolódó szakembergárda tétlenségre kényszerül, növeli a kockázatokat, amelyek már nemcsak Amerika, hanem a világ egészének biztonságát is érinthetik.