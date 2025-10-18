Baleset

Lerobbant egy társasház egy része Bukarestben - videó

Péntek reggel erős robbanás történt Bukarest 5. kerületében, a Rahova negyed egyik lakóházában. A detonáció három ember életét követelte, köztük egy várandós nőét, és legalább tizenhárman megsérültek, köztük gyerekek is. A hatóságok szerint a tragédiát gázfelhalmozódás okozhatta. 2025.10.18 18:37 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A péntek reggeli robbanás 9 óra után néhány perccel rázta meg a román fővárost. A lakóház egyik felső emeletén történt detonáció olyan erejű volt, hogy a szemben lévő épület ablakai kitörtek, a homlokzatok megrongálódtak, sőt, egy közeli iskola, a Dimitrie Bolintineanu Gimnázium is megsérült. A katasztrófavédelem jelentése szerint több gyerek is könnyebb sérüléseket szenvedett, miután az iskola ablakaiban a robbanás okozta lökéshullám kárt tett.



Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a robbanás után tizenhárom sérültet szállítottak kórházba, közülük többen válságos állapotban vannak. A sérültek között két tizenéves diák is van, egyikük mesterséges lélegeztetésre szorul. A mentőegységek hatalmas erőkkel vonultak ki a helyszínre: tizenkét tűzoltóautó, két műszaki mentő jármű és több mentőegység dolgozott a romok között, miközben az épületet teljesen kiürítették, mivel fennállt az összeomlás veszélye.



A katasztrófavédelem a legmagasabb, úgynevezett vörös beavatkozási tervet léptette életbe, és drónokkal vizsgálják a romok állapotát. A hatóságok mintegy száz embert evakuáltak, és RO-ALERT üzenetben figyelmeztették a lakosságot, hogy kerüljék el a térséget. A fővárosi önkormányzat ideiglenes szállásokat biztosít a hajléktalanná vált lakóknak, és lakbértámogatást is kilátásba helyezett.

A robbanás okát jelenleg is vizsgálják, ám egyre több adat utal arra, hogy a tragédia gondatlanság következménye lehetett. A Distrigaz Sud szolgáltató csütörtökön már leállította a gázszolgáltatást az épületben, miután gázszivárgást észleltek, és zárópecsétet helyeztek a gázcsapra. A pénteki robbanás után azonban a helyszínre visszatérő szakemberek azt találták, hogy a pecsét eltűnt, vagyis valaki önkényesen újranyitotta a gázvezetéket. A rendőrség gondatlanságból elkövetett közveszélyokozás gyanújával indított nyomozást, az ügyet a bukaresti ítélőtábla ügyészsége vette át.



Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának vezetője a helyszínen megerősítette, hogy a robbanás egy nyolcemeletes tömbház több lakását érintette, és az épület szerkezete életveszélyesen megrongálódott. A miniszterelnök, Ilie Bolojan közölte: az első becslések szerint a ház helyreállíthatatlan, ezért valószínűleg le kell bontani.



A román államfő, Nicușor Dan este a közösségi oldalán reagált a tragédiára. Mint írta, a rendelkezésre álló információk alapján a robbanás elkerülhető lett volna. „Felháborító és elfogadhatatlan, hogy 2025-ben gondatlanság miatt emberek halnak meg Románia fővárosában” – fogalmazott, és felelősségre vonást sürgetett minden érintett intézménynél.



A Rahova negyedet péntek óta gyász és döbbenet lengte be. A robbanás nemcsak épületeket döntött romba, hanem családokat is szétszakított – a hatóságok és civil szervezetek most azon dolgoznak, hogy a túlélők újrakezdhessék az életüket.