Botrány

András herceg lemond címeiről az Epstein-ügy nyomán

Újabb megrázó fejlemény rázta meg a brit királyi családot: András yorki herceg bejelentette, hogy lemond minden címéről, miután ismét reflektorfénybe került a Jeffrey Epstein amerikai szexuális bűnözőhöz fűződő kapcsolata. A döntés bejelentése közvetlenül azután történt, hogy nyilvánosságra hoztak részleteket Virginia Giuffre posztumusz megjelent emlékirataiból, aki korábban szexuális visszaéléssel vádolta a herceget.



Giuffre, Epstein emberkereskedelmi hálózatának egyik túlélője, 2021-ben indított pert András herceg ellen, azt állítva, hogy tizenhét éves korában kényszerítették arra, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen Epstein befolyásos barátaival – köztük a brit királyi család tagjával is. Bár a herceg mindvégig tagadta a vádakat, 2022-ben titkos megállapodással zárult a per, amelynek részleteit soha nem hozták nyilvánosságra.



Az ügy azonban most újra felizzott: a brit sajtó közölte Giuffre most megjelent könyvének részleteit, amelyben a nő azt írta, András herceg úgy tekintett rá, mintha „szexuális kapcsolatot tartani vele a születési joga lenne”. Giuffre idén áprilisban öngyilkos lett, ami még sötétebb árnyékot vet a botrányra.

A Buckingham-palota pénteki közleménye szerint András döntését „a család és az ország iránti kötelességtudatból” hozta meg, és azért, hogy a botrány ne terelje el a figyelmet III. Károly király és a királyi család munkájáról. „Mindig is a hazám és a családom szolgálata állt az első helyen” – fogalmazott a herceg. „Ezért úgy döntöttem, hogy többé nem használom a címeimet és a nekem adományozott kitüntetéseket.” Nyilatkozatában ismételten hangsúlyozta, hogy „határozottan” tagadja a Giuffre által megfogalmazott vádakat.



A mostani bejelentés egy korszak végét jelenti: Andrást már 2019-ben eltiltották a hivatalos közéleti szereplésektől, miután édesanyja, II. Erzsébet királynő – a botrány kipattanását követően – megfosztotta katonai rangjaitól és királyi patrónusi szerepeitől. Mostani döntésével a herceg lemond a York hercege címről, lovagi rangjáról és a Térdszalagrend királyi lovagjának tisztségéről is. Bár formálisan továbbra is herceg marad, lánya, Beatrix és Eugénia hercegnők címeit a lépés nem érinti.



A brit közvélemény és a sajtó erőteljesen megosztott a fejlemények kapcsán. Egyesek szerint a döntés elkerülhetetlen volt a monarchia hitelességének megőrzése érdekében, míg mások szerint a herceg lépése inkább egy kései kísérlet a közéleti nyomás enyhítésére, semmint valódi felelősségvállalás. A BBC Newsnight műsorában Giuffre testvére, Sky Roberts azt mondta: a hír „keserédes” számára, de nővére „büszke lenne”, hiszen ez részben igazolja az igazságért folytatott küzdelmét.



Jeffrey Epstein 2019-es letartóztatása és halála óta a világ figyelme folyamatosan a hálózatával kapcsolatba hozott befolyásos személyekre irányul. A milliárdos halálát a hatóságok öngyilkosságnak minősítették, de körülményei máig vitatottak. Az ügy, amely a pénz, a hatalom és a szexuális kizsákmányolás legsötétebb fejezeteit tárta fel, évek óta alapjaiban rengeti meg a nyugati elitbe vetett közbizalmat.