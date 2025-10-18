Izraeli-iráni konfliktus
Az Egyesült Államok katonai műveletet hajtott végre a Karib-tengeren
Trump szerint kábítószert csempésző "drog-tengeralattjárót" semmisítettek meg.2025.10.18 06:56ma.hu
Az Egyesült Államok katonai műveletet hajtott végre a Karib-tengeren, amelynek során megsemmisítettek egy, kábítószer-csempészetre használt tengeralattjárót – jelentette be Donald Trump amerikai elnök. A lépés tovább fokozza a feszültséget Washington és Caracas között, miután Trump a venezuelai kormányt ismét „narkoterrorizmussal” vádolta meg.
Donald Trump pénteken a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy az amerikai hadsereg „célzott akcióban” elpusztított egy, kábítószer-szállításra átalakított tengeralattjárót a Karib-tenger térségében. Az elnök szerint az eszközt „kifejezetten hatalmas mennyiségű drog szállítására tervezték”, és nem lehetett szó „ártatlan emberek” megsemmisítéséről. A műveletet Trump szerint a kábítószer-kereskedelem elleni háború újabb fontos lépéseként kell értelmezni.
Az amerikai elnök az elmúlt hónapokban többször is élesen bírálta Venezuelát, amelyet azzal vádolt meg, hogy menedéket nyújt és támogatást biztosít latin-amerikai drogkartelleknek. A szeptember óta zajló haditengerészeti akciók során az Egyesült Államok legalább öt felszíni hajót is megsemmisített, amelyeket Washington szerint venezuelai székhelyű bűnszervezetek üzemeltettek. A mostani tengeralattjáró-ellenes bevetés az első olyan ismert eset, amikor az amerikai haditengerészet a támadást túlélő személyeket is elfogta, és a hadihajó fedélzetére vitte.
Trump ugyanakkor megerősítette, hogy engedélyt adott a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) titkos műveleteire Venezuelában, de nem kívánta kommentálni, hogy ezek célja-e Nicolás Maduro elnök hatalmának megdöntése. A republikánus vezetés alatt Washington kiterjedt szankciókat vezetett be Caracas ellen, és a közelmúltban 50 millió dollárra emelte a baloldali venezuelai elnök elfogásáért felajánlott vérdíjat.
Maduro élesen reagált a fejleményekre. A spanyol El País szerint a venezuelai államfő szerdán „CIA által irányított puccsoknak” nevezte az amerikai akciókat, és arra szólította fel Latin-Amerika országait, hogy egységesen utasítsák el az ilyen beavatkozásokat. „Meddig tartanak még a CIA által szervezett államcsínyek? Latin-Amerika nem akarja, nincs rá szüksége, és elutasítja őket” – fogalmazott.
Caracas kormánya következetesen tagadja, hogy bármilyen kapcsolatban állna kábítószer-kartellekkel, és arra figyelmeztetett, hogy minden esetleges amerikai inváziót vissza fog verni. Az ország vezetése a nemzetközi jog megsértésének tartja az Egyesült Államok hadműveleteit, amelyek szerintük nemcsak Venezuela, hanem a térség stabilitását is veszélyeztetik.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 10:17 András herceg lemond címeiről az Epstein-ügy nyomán
- 8:10 Európa űrpajzsra készül: az EU védelmi stratégiát épít Oroszország ellen
- 6:56 Az Egyesült Államok katonai műveletet hajtott végre a Karib-tengeren
- 20:10 Magyar szakembert választott főtitkárává az Európai Tüdőgyógyászati Társaság
- 18:08 A 30 ezres élelmiszer-utalványt eddig már több mint 24 milliárd forint értékben váltották be
- 16:00 A TEK látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson
- 14:52 Két, emberrablás miatt körözött személyt hoztak haza Mexikóból
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06