Izraeli-iráni konfliktus

Az Egyesült Államok katonai műveletet hajtott végre a Karib-tengeren

Az Egyesült Államok katonai műveletet hajtott végre a Karib-tengeren, amelynek során megsemmisítettek egy, kábítószer-csempészetre használt tengeralattjárót – jelentette be Donald Trump amerikai elnök. A lépés tovább fokozza a feszültséget Washington és Caracas között, miután Trump a venezuelai kormányt ismét „narkoterrorizmussal” vádolta meg.



Donald Trump pénteken a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy az amerikai hadsereg „célzott akcióban” elpusztított egy, kábítószer-szállításra átalakított tengeralattjárót a Karib-tenger térségében. Az elnök szerint az eszközt „kifejezetten hatalmas mennyiségű drog szállítására tervezték”, és nem lehetett szó „ártatlan emberek” megsemmisítéséről. A műveletet Trump szerint a kábítószer-kereskedelem elleni háború újabb fontos lépéseként kell értelmezni.



Az amerikai elnök az elmúlt hónapokban többször is élesen bírálta Venezuelát, amelyet azzal vádolt meg, hogy menedéket nyújt és támogatást biztosít latin-amerikai drogkartelleknek. A szeptember óta zajló haditengerészeti akciók során az Egyesült Államok legalább öt felszíni hajót is megsemmisített, amelyeket Washington szerint venezuelai székhelyű bűnszervezetek üzemeltettek. A mostani tengeralattjáró-ellenes bevetés az első olyan ismert eset, amikor az amerikai haditengerészet a támadást túlélő személyeket is elfogta, és a hadihajó fedélzetére vitte.



Trump ugyanakkor megerősítette, hogy engedélyt adott a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) titkos műveleteire Venezuelában, de nem kívánta kommentálni, hogy ezek célja-e Nicolás Maduro elnök hatalmának megdöntése. A republikánus vezetés alatt Washington kiterjedt szankciókat vezetett be Caracas ellen, és a közelmúltban 50 millió dollárra emelte a baloldali venezuelai elnök elfogásáért felajánlott vérdíjat.



Maduro élesen reagált a fejleményekre. A spanyol El País szerint a venezuelai államfő szerdán „CIA által irányított puccsoknak” nevezte az amerikai akciókat, és arra szólította fel Latin-Amerika országait, hogy egységesen utasítsák el az ilyen beavatkozásokat. „Meddig tartanak még a CIA által szervezett államcsínyek? Latin-Amerika nem akarja, nincs rá szüksége, és elutasítja őket” – fogalmazott.



Caracas kormánya következetesen tagadja, hogy bármilyen kapcsolatban állna kábítószer-kartellekkel, és arra figyelmeztetett, hogy minden esetleges amerikai inváziót vissza fog verni. Az ország vezetése a nemzetközi jog megsértésének tartja az Egyesült Államok hadműveleteit, amelyek szerintük nemcsak Venezuela, hanem a térség stabilitását is veszélyeztetik.