Az USA ezentúl csak a fehér menekülteket részesíti előnyben
Az Egyesült Államok új menekültügyi reformja fehér, európai származású menedékkérőknek kedvezne, miközben más csoportok előtt gyakorlatilag bezárná az ország kapuit - állítja a New York Times egy kiszivárgott kormányzati tervre hivatkozva. A javaslat a Trump-adminisztráció bevándorlási politikájának legélesebb fordulatát jelentené az elmúlt évtizedekben.2025.10.16 16:00ma.hu
A New York Times szerdai jelentése szerint Donald Trump kormánya olyan átfogó menekültügyi átalakítást készít elő, amely a „többségében fehér” menedékkérők befogadását helyezné előtérbe, miközben drasztikusan korlátozná más régiókból érkezők beutazását. A lap birtokába jutott dokumentumok szerint a Fehér Ház elé terjesztett javaslat összhangban áll Trump korábbi politikai ígéretével, miszerint az Egyesült Államoknak „csak azokat kell beengednie, akik előmozdítják Amerika érdekeit.”
A reform a külügyminisztérium és a belbiztonsági tárca szakértőinek közös munkája nyomán született meg, és a jelentések szerint már hónapok óta a Fehér Ház asztalán van. Az elképzelések értelmében az új menekültprogram elsősorban olyan kérelmezőket részesítene előnyben, akik „képességet mutatnak az amerikai társadalomba való beilleszkedésre,” például azáltal, hogy vállalják az amerikai történelemről és értékekről szóló oktatási programok elvégzését. Emellett a dokumentum javasolja, hogy a program külön figyelmet fordítson azokra az európai kérelmezőkre, akik „békés véleménynyilvánításuk miatt üldöztetést szenvedtek el” – például a tömeges migráció vagy populista pártok támogatása miatt.
A New York Times szerint ez a meghatározás a németországi Alternatíva Németországért (AfD) párt szimpatizánsait is érintheti, amely az elmúlt években élesen bírálta a migrációs politikát és az európai integrációt. A lap szerint a Fehér Ház „figyelemmel kíséri az európai helyzetet” annak érdekében, hogy felmérje, kik lehetnek jogosultak a menekültstátuszra, bár a terv egyelőre nem végleges, és belső viták tárgyát képezi.
Trump szóvivője egyelőre nem reagált a cikkre, de az elnök korábban többször is azzal vádolta a New York Times-t, hogy „hazugságokat terjeszt a kormány lejáratására.” Az adminisztráció januári hivatalba lépése óta számos, a menekültprogramot szigorító intézkedést hozott. A legutóbbi döntés például felfüggesztette az Egyesült Államok Menekültügyi Felvételi Programját, és 7500 főben maximálta az éves menekültkvótát – ami történelmi mélypontnak számít a korábbi 125 ezres limithez képest.
A lap emlékeztetett arra is, hogy Trump kormánya korábban már elfogadott olyan intézkedéseket, amelyek az afrikáner (fehér dél-afrikai) gazdák kérelmeit részesítették előnyben, miután több csoport a faji üldöztetésre hivatkozva kért menedéket az Egyesült Államokban. Dél-Afrika elnöke, Cyril Ramaphosa akkor visszautasította a vádakat, kijelentve, hogy „senkit sem üldöznek bőrszíne miatt,” és az ilyen kérelmek „nem felelnek meg a nemzetközi jog szerinti menekültstátusz kritériumainak.”
A javasolt amerikai reform várhatóan komoly nemzetközi visszhangot vált majd ki, mivel élesen szembemegy az ENSZ menekültügyi alapelveivel, amelyek a diszkriminációmentességet és a rászorultság elvét hangsúlyozzák. Elemzők szerint az intézkedés új fejezetet nyithat az amerikai külpolitikában, amely az utóbbi hónapokban egyre inkább a „nemzeti önvédelem” és a „kulturális kompatibilitás” narratíváját állítja a bevándorlási döntések középpontjába.
Ha a reform életbe lép, az Egyesült Államok történetében először fordulhat elő, hogy a menekültügyi rendszer nyíltan etnikai és ideológiai preferenciák alapján működik – ami nemcsak az ország humanitárius hagyományait, hanem külpolitikai hitelességét is komolyan próbára teheti.
