Halálos kormányellenes tiltakozások rázták meg Perut - itt is a Z-generációsok vezetik az utcai mozgalmat
Egy ember meghalt, több mint százan megsérültek Limában, miután erőszakossá váltak a José Jeri ideiglenes kormánya elleni tüntetések. A dél-amerikai országban ismét politikai válság és mély társadalmi elégedetlenség alakult ki, miközben a korrupció és a bűnözés soha nem látott szintet ért el.2025.10.16 08:51ma.hu / Life
Vérontássá fajultak a kormányellenes tüntetések a perui fővárosban, Limában szerda este. A hatóságok szerint legalább egy ember életét vesztette, és több mint százan megsérültek az utcai összecsapásokban, miután a demonstrálók megpróbálták áttörni a rendőrségi kordonokat a Kongresszus épületénél. A tiltakozások azután robbantak ki, hogy a perui parlament múlt héten menesztette Dina Boluarte elnököt, akit korrupciós ügyek és a növekvő bűnözés miatt ért heves bírálat. Helyére a kongresszus elnökét, José Jerit nevezték ki ideiglenes államfőnek.
Jeri kedden mutatta be új kormányát, amely – ígérete szerint – a szervezett bűnözés elleni küzdelmet helyezi a középpontba. A közvélemény azonban szkeptikusan fogadta ígéreteit. Szerdán több ezer fő, köztük rengeteg fiatal és szakszervezeti tag vonult az utcára, hogy követeljék az új vezetés lemondását és előrehozott választásokat. A tüntetés kezdetben békés volt, ám a tömeg később megpróbálta ledönteni a Kongresszus köré emelt védőbarikádokat. A rendőrség könnygázzal és fényjelző gránátokkal válaszolt, miközben a tüntetők köveket, Molotov-koktélokat és tűzijátékokat dobáltak a rohamrendőrök felé.
„Azért emeljük fel a hangunkat, mert elegünk van abból a maffiaszövetségből, amely a korrupt pártokon keresztül irányítja az államot” – mondta egy fiatal tüntető a Ruptly videóügynökségnek. Más demonstrálók szerint „a rendszer teljesen fertőzött”, és az új kormány „maga a bűnözés”. Az elnök közösségi oldalán reagált az eseményekre, felelőtlennek nevezve a tiltakozást, és azzal vádolva a szervezőket, hogy „bűnözői csoportok” szivárogtak be a tömegbe a káosz szítása érdekében. Hangsúlyozta, hogy minden erőszakos cselekmény elkövetőjét felelősségre fogják vonni.
A zavargások hátterében az ország mélyülő társadalmi és gazdasági válsága áll. Az utóbbi években Peruban drámaian nőtt a szervezett bűnözés és az erőszakos cselekmények száma: míg 2017-ben évente néhány száz zsarolásos esetet jelentettek, 2025-re havonta több mint kétezer ilyen ügyet regisztrálnak. A hatóságok szerint a bűnbandák és a korrupció kéz a kézben járnak, miközben a rendőrség és az igazságszolgáltatás hatékonysága is súlyosan megkérdőjelezhető. A növekvő közbiztonsági kockázatok miatt a kormány korábban szükségállapotot hirdetett az ország több régiójában.
A lakosság bizalma az új kormány iránt minimális: egy friss Ipsos-felmérés szerint José Jeri támogatottsága mindössze 5 százalék, míg a válaszadók közel 80 százaléka elutasítja őt. A politikai instabilitás pedig nem új jelenség Peruban: az elmúlt tíz évben immár a hetedik kormány váltotta egymást, ami tovább mélyíti az intézményekbe vetett bizalom hiányát.
A tüntetések középpontjában a fiatal generáció áll, amely egyre hangosabban követeli az átláthatóságot, a korrupció felszámolását és egy valóban demokratikus politikai rendszert. A helyzet azonban továbbra is feszült: a fővárosban megerősítették a rendőri jelenlétet, és több civil szervezet attól tart, hogy a kormány keményebb fellépést tervez a tiltakozások ellen. A latin-amerikai ország így ismét egy olyan politikai fordulóponthoz érkezett, ahol a társadalmi elégedetlenség és a korrupcióval szembeni harag akár újabb hatalmi válságot is előidézhet.
