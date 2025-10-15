Légibaleset
Kényszerleszállást hajtott végre az amerikai védelmi miniszter gépe az Egyesült Királyságban
A Pentagon tájékoztatása szerint Hegseth a gép műszaki vizsgálatát követően folytatja útját Washingtonba.2025.10.15 14:12ma.hu
Az Egyesült Államok védelmi miniszterének, Pete Hegsethnek a repülőgépe rendkívüli leszállást hajtott végre szerdán az Egyesült Királyságban, miután repülés közben repedés keletkezett a pilótafülke szélvédőjén – közölte a Pentagon szóvivője. A gép a NATO védelmi minisztereinek brüsszeli találkozójáról tartott vissza az Egyesült Államokba, amikor a személyzet az előírásoknak megfelelően döntött a leszállás mellett.
A vészhelyzeti eljárás során a repülőgép biztonságosan landolt, és sem Pete Hegseth, sem a fedélzeten tartózkodó többi utas nem sérült meg. Sean Parnell, a Pentagon szóvivője közleményében megerősítette, hogy a gép a szabványos biztonsági protokoll szerint hajtotta végre a kényszerleszállást, hozzátéve, hogy mindenki „teljesen biztonságban van”. Hegseth a leszállás után a közösségi médiában rövid üzenetben reagált, mindössze annyit írva: „Minden rendben.”
Az incidens egy kulcsfontosságú diplomáciai út lezárását jelentette a miniszter számára, aki a brüsszeli NATO-találkozón az ukrajnai háború kapcsán kemény hangú figyelmeztetést intézett Moszkvához. Hegseth a tagországok védelmi vezetőivel tartott egyeztetés során kijelentette, hogy az Egyesült Államok „költségeket fog kivetni Oroszországra”, amennyiben az nem tesz konkrét lépéseket a háború befejezésére. A kijelentés újabb jele annak, hogy a Trump-adminisztráció az elmúlt hónapokban növekvő nyomást gyakorol Vlagyimir Putyin orosz elnökre, miközben Washington igyekszik határozottabb szerepet vállalni az európai biztonsági kérdésekben.
A kényszerleszállás híre gyorsan bejárta a nemzetközi sajtót, ám a Pentagon igyekezett eloszlatni minden aggodalmat, hangsúlyozva, hogy nem történt súlyos műszaki meghibásodás, és a helyzetet „rutineljárás” keretében kezelték. Az eset ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a magas rangú amerikai tisztviselők diplomáciai útjai, még ha gyakoriak is, soha nem mentesek a kockázatoktól.
Pete Hegseth, aki idén vette át a Védelmi Minisztérium – új hivatalos nevén a Hadügyminisztérium – vezetését, egyre meghatározóbb szereplővé vált a Trump-kormány kül- és biztonságpolitikájában. Az utóbbi hetekben több európai fővárosban is járt, ahol szövetségesi elkötelezettségről és a NATO katonai modernizációjáról tárgyalt. Bár a mostani incidens nem befolyásolja közvetlenül a diplomáciai programját, a figyelem ideiglenesen elterelődött az ukrajnai háború körüli amerikai–orosz feszültségekről a miniszter személyes biztonságára.
