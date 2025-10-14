Külföld

Z-generációs felkelés és katonai lázadás Madagaszkáron - mit tudunk eddig

Madagaszkár társadalmi és politikai válságba süllyedt, miután fiatalok vezette tömegmozgalom és az elit katonai egységek egy része fellázadt a kormány ellen. A szigetország elnöke, Andry Rajoelina elmenekült az országból, miközben a tüntetések egyre inkább a társadalmi egyenlőtlenségek és a generációs feszültségek szimbólumává váltak.



Madagaszkár hetei óta forrong. A szeptember végén Antananarivóban kirobbant tiltakozások, amelyeket a „Gen Z Madagascar” mozgalom indított el, mára országos méretű elégedetlenséggé nőtték ki magukat. A kezdetben az áram- és vízszolgáltatás hiányosságai, illetve a megélhetési költségek miatt tiltakozó fiatalok mozgalma fokozatosan a politikai elit elleni szélesebb lázadásba torkollott. A tüntetők Rajoelina elnök lemondását, az állami korrupció felelőseinek elszámoltatását és a „törvénytelen” intézmények feloszlatását követelik.



A mozgalom mögött álló társadalmi feszültségek jóval mélyebbek a pillanatnyi politikai válságnál. Madagaszkár lakosságának több mint 70 százaléka szegénységben él, miközben az ország gazdag természeti erőforrásokban, amelyek hasznából a többség alig részesül. A Z generáció, amely a lakosság több mint harmadát teszi ki, az elmúlt évtizedekben elsősorban a munkanélküliség, a kilátástalanság és a korrupciós botrányok miatt vált csalódottá. A közösségi médiában szerveződő fiatalok egyre határozottabban utasítják el az országot évtizedek óta irányító politikai elit legitimitását.



A helyzet október elején drámaian eszkalálódott, amikor az elit katonai egység, a CAPSAT tagjai nyilvánosan megtagadták az elnöki parancsok végrehajtását, és a tüntetők mellé álltak. A lépés egyértelműen felidézte a 2009-es puccs emlékét, amelynek során ugyanez az egység juttatta hatalomra Rajoelinát – akkor még fiatal rádiós DJ-ként ismert figurát. Most azonban a történelem megismétlődni látszik, ezúttal fordított szereposztásban.



Rajoelina október 6-án új miniszterelnököt nevezett ki, abban bízva, hogy ezzel csillapíthatja a feszültségeket. A döntés azonban olaj volt a tűzre: a tüntetések fokozódtak, a hadseregben pedig egyre több egység állt át a lázadók oldalára. Az elnök vasárnap este televíziós üzenetben jelentette be, hogy „törvénytelen hatalomátvétel” van folyamatban, és a „nemzeti erők egységére” szólított fel. Néhány órával később azonban a francia hadsereg segítségével elmenekült az országból. Közösségi oldalán azt írta, „biztonságos helyen van”, és párbeszédet sürgetett, de a pontos tartózkodási helyét továbbra sem hozták nyilvánosságra.



A katonai vezetés időközben bejelentette, hogy az ország irányítását ideiglenesen átvette, és új hadseregfőnököt nevezett ki. Bár a CAPSAT parancsnokai tagadják, hogy puccsot hajtanának végre, és azt állítják, csupán „a nép hangjára” hallgatnak, az események gyorsan a hatalmi vákuum és a legitimációs válság irányába sodorják a szigetországot.

A nemzetközi közösség óvatosan reagál. Az Afrikai Unió és az ENSZ is nyugalomra és az emberi jogok tiszteletben tartására szólított fel. A dél-afrikai regionális szervezet, a SADC „sajnálatosnak” nevezte a helyzetet, és békés rendezésre ösztönözte a feleket. A francia légitársaság, az Air France biztonsági okokra hivatkozva felfüggesztette járatait Madagaszkár fővárosába.



Vsevolod Szviridov, a Moszkvai Felső Gazdasági Iskola Afrika-kutatója szerint a madagaszkári események a fiatal generációk egyre erőteljesebb politikai öntudatra ébredését jelzik. „A Z generáció ma már nem tűri a status quót. A gyors urbanizáció, a digitális kommunikáció és a gazdasági reménytelenség együtt olyan robbanásveszélyes elegyet alkot, amely újra és újra utcára viszi a fiatalokat Afrikában” – mondta a szakértő.



Madagaszkár most egy fordulóponton áll. Ha a fiatalok mozgalma békés és politikailag strukturált irányt tud venni, az új korszak kezdetét jelentheti az ország számára. Ha azonban a katonai befolyás erősödik, és a politikai elit ismét erőszakkal reagál, a szigetország könnyen visszacsúszhat abba az ördögi körbe, amelyből három évtizede próbál kitörni. Az utcákon még mindig több tízezren tüntetnek – a kérdés immár nemcsak az, ki irányítja Madagaszkárt, hanem az is, ki formálja a jövőjét.