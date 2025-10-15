Média
A vezető lapok elutasítják az új sajtószabályokat
Amerikai médiaháború a Pentagon és a sajtó között.2025.10.15 08:20ma.hu
Az Egyesült Államok legnagyobb médiumai, köztük a Washington Post, a New York Times, a CNN, az Associated Press és a Reuters bejelentették, hogy nem hajlandók aláírni a Pentagon új sajtó-hozzáférési szabályzatát. Az előírásokat Pete Hegseth hadügyminiszter – az egykori Védelmi Minisztérium most már „Department of War” néven működő intézményének vezetője – vezette be, és a döntés komoly sajtószabadsági vitát robbantott ki Washingtonban.
Az új szabályzat értelmében az újságírók akkor is „biztonsági kockázatnak” minősülhetnek, ha egyszerűen kapcsolatba lépnek a minisztérium munkatársaival, hogy információkat kérjenek katonai ügyekben. A Pentagon hétfői közlése szerint a sajtó munkatársainak keddig kellene aláírniuk az új előírásokat, különben szerdától elveszítik a belépési jogosultságukat az épületbe.
A Washington Post közleményében hangsúlyozta, hogy az új szabályok „aláássák az Egyesült Államok alkotmányának első kiegészítésében rögzített sajtószabadságot”, míg a New York Times szerint a Pentagon gyakorlatilag „büntetni akarja az újságírókat a mindennapos hírszerkesztői munka miatt”. A Wall Street Journal, az NPR és a The Atlantic szintén csatlakozott a tiltakozáshoz, kijelentve, hogy nem fogadják el a feltételeket.
Még a konzervatív irányultságú Newsmax is kritikusan reagált, bár visszafogottabb hangnemben: szerintük a szabályok „feleslegesen szigorúak és aránytalanok”, és remélik, hogy a minisztérium „felülvizsgálja a kérdést”. A legtöbb tiltakozó médium ugyanakkor közölte, hogy a Pentagonból való kizárásuk ellenére is folytatni fogják az amerikai hadseregről szóló tudósításaikat.
Hegseth válaszként ironikus gesztussal reagált: az X közösségi platformon egy búcsú-emojit („goodbye”) posztolt azoknak a médiumoknak a bejegyzései alá, amelyek elutasították az új szabályzatot. A hadügyminiszter hétfőn azt mondta, hogy a rendelkezések célja „a sajtó szabad mozgásának korlátozása a biztonság érdekében”, hozzátéve, hogy az újságírók mostantól „látható azonosítót viselnek, és nem lesznek jogosultak olyan cselekedetekre, amelyek törvénysértésre ösztönöznek”.
A Pentagon Press Association, amely a minisztériumban dolgozó tudósítókat képviseli, a múlt héten már élesen bírálta Hegseth intézkedéseit, kijelentve, hogy a miniszter „rendszerszintűen korlátozza a hozzáférést az amerikai hadsereggel kapcsolatos információkhoz” Donald Trump elnökségének kezdete óta.
Hegseth korábban már több médiumnak is megnehezítette a munkáját: eltávolította a NBC News, a New York Times és a Politico szerkesztőségi helyiségeit a Pentagonból, valamint megtiltotta, hogy az újságírók kíséret nélkül közlekedjenek a minisztérium folyosóin.
A mostani konfliktus így nemcsak egy sajtóetikai vita, hanem egy mélyebb hatalmi küzdelem is: a Fehér Házhoz közel álló hadügyminiszter a „nemzetbiztonság” jelszavával próbálja korlátozni az újságírók mozgásterét, míg a független sajtó az alkotmányos szabadságjogok védelmére hivatkozik. A vita kimenetele hosszú távon is meghatározhatja, milyen mértékben tudja az amerikai média ellenőrizni a kormány katonai döntéseit – vagy épp ellenkezőleg, mennyire válik a nemzetbiztonsági érdekek alárendeltjévé.
