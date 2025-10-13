Vonatbaleset
Egymásba rohant két gyorsvonat Szádalmásnál - válságos állapotban van több utas
Kimentették a tűzoltók a két vonat összes utasát, a mozdonyvezetőket is.2025.10.13 14:31ma.hu
Két egymással szemben haladó gyorsvonat ütközött össze október 13-án, hétfőn délelőtt Szádalmásnál. A szlovák egészségügyi miniszter közlése szerint összesen 91 sérültet láttak el a mentők, hét páciens állapota válságos, 14-en közepesen súlyos sérüléseket szenvedtek. Egy vietnami állampolgár és egy várandós nő is megsérült. A rendőrség általános veszélyeztetés ügyében nyomoz.
Egy vietnámi állampolgár és egy terhes nő is van a Szádalmásnál történt hétfői vonatbaleset sérültjei között. A sérülteket a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórházban (UNLP) ápolják. 33 sérültet a traumatológiai osztályon kezelnek, közülük négyen súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedtek, kilenc pácienst súlyos, a többieket pedig könnyebb sérülésekkel szállították a kassai kórházba – közölte a kórház sajtótájékoztatóján Rastislav Burda, a klinika főorvosa.
„A jó hír az, hogy mindenki túlélte a balesetet, mi pedig mindent megteszünk, hogy stabilizáljuk az állapotukat" - mondta Burda a súlyos sérültekről. A baleset hírére a kórház aktiválta a traumatológiai protokollt, és a tűzoltók autóbusszal szállították a könnyebb sérülteket a kórházba. „A vietnámi nő állapotát stabilizálták. Egy terhes nő is volt a sérültek között, valamint egészen fiatalok, és idősek is ” – tájékoztatta a főorvos a Bumm.sk-t, és hozzátette, a terhes nő nőgyógyászati vizsgálaton esett át.
Ąuboslav Beňa, a kassai kórház igazgatója elmondta, minden, ilyenkor szükséges intézkedést megtettek. „Szeretnénk megnyugtatni mindenkit, hogy a lehető legjobb tudásunk szerint gondoskodunk a sérültekről ebben a súlyos helyzetben” – mondta. Petra Klimeąová, a mentőszolgálat műveleti központjának szóvivője közölte, hogy a 155-ös segélyhívó operátorai koordinálták a mentőket. „Hat mentőautó, három mentőhelikopter és két tűzoltóautó vonult ki a baleset helyszínére” – mondta. 69 embert szállítottak a kassai, a rozsnyói és az eperjesi (Preąov) kórházba.
