Háború

Izrael készen áll a túszok átvételére, a palesztin foglyok szabadon bocsátása megkezdődhet

Izrael jelezte, hogy készen áll a Hamász által fogva tartott utolsó izraeli túszok átvételére, miután a felek közötti egyeztetések újabb fordulója áttörést hozott. A kormány közlése szerint a hadsereg visszavonult a "sárga vonalig", és a túszok szabadon engedése hétfőn, egyetlen csoportban kezdődhet meg - ezzel párhuzamosan a palesztin foglyok elengedése is megkezdődik.

A jeruzsálemi miniszterelnöki hivatal szóvivője vasárnap este bejelentette, hogy Izrael minden logisztikai és biztonsági előkészületet megtett a túszok fogadására. A nyilatkozat szerint a hadsereg egységei a Gázai övezet határán kijelölt, úgynevezett „sárga vonalig” vonták vissza állásaikat, hogy lehetővé tegyék a humanitárius folyosók megnyitását és a túszok biztonságos átadását. A szóvivő hozzátette, hogy Izrael elvárása szerint az összes életben lévő izraeli túsz kiszabadul, a folyamat pedig a hétfő reggeli órákban kezdődhet.



A tervek szerint a Hamász egyetlen csoportban engedi el a még fogva tartott személyeket, akiket izraeli biztonsági és egészségügyi egységek fogadnak majd a határon. A hivatalos közlés azt is megerősítette, hogy Izrael felkészült 28 elhunyt túsz holttestének átvételére is, miután az élve kiszabadítottak hazatértek. A nyilatkozat hangsúlyozta: a folyamat célja, hogy „minden izraeli hazatérhessen, akár élve, akár méltó temetésre várva”.



A mostani fejlemény egy hónapok óta húzódó, rendkívül összetett tárgyalási folyamat eredménye, amelyben Katar, Egyiptom és az Egyesült Államok is közvetítő szerepet vállalt. A túszok és foglyok kölcsönös elengedését célzó megállapodás a Gázai övezetben zajló harcok egyik legérzékenyebb kérdése, és Izrael részéről a katonai nyomás csökkentését is feltételezte. A hadsereg visszavonása a „sárga vonalra” nem jelent teljes fegyverszünetet, de a lépés a nemzetközi közösség szerint kulcsfontosságú bizalmi gesztus lehet a tárgyalások folytatásához.



Diplomáciai források szerint a Hamász a palesztin foglyok szabadon engedését feltételül szabta a túszok elengedéséhez. Izrael ennek megfelelően több tucat, többségében fiatal palesztin fogvatartott elengedésére készül, akik közül sokan közigazgatási őrizetben voltak, vádemelés nélkül. A kölcsönös engedmények célja, hogy megkezdődhessen egy tartósabb tűzszünet előkészítése, amely a Gázai övezet civil lakossága számára is enyhülést hozhat.

A túszok ügye mélyen megosztotta az izraeli közvéleményt: miközben sokan támogatják a fogolycserét, mások szerint ezzel Izrael enged a terrorizmussal szemben. A kormányzati kommunikáció ezért hangsúlyozza, hogy a mostani lépés „nem politikai alku”, hanem „nemzeti kötelesség” minden izraeli állampolgár biztonságának garantálása érdekében.



A humanitárius szervezetek és az ENSZ üdvözölték a bejelentést, ugyanakkor figyelmeztettek: a túszok és foglyok szabadon engedése önmagában nem oldja meg a gázai válságot, amely továbbra is súlyos humanitárius és biztonsági következményekkel jár. A térségben több mint kétmillió ember él ellátási hiányban, a harcok nyomán pedig az infrastruktúra és az egészségügyi rendszer is romokban hever.



A hétfőre tervezett túszcsere tehát egyszerre jelenti a remény és a bizonytalanság pillanatát. Ha a folyamat sikeresen lezajlik, az új diplomáciai ablakot nyithat a felek között, amely – bár távolról sem jelenti a béke kezdetét – talán egy lépéssel közelebb visz a régió évtizedek óta vágyott stabilitásához.