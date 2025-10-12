Gyilkosság

Sorozatgyilkos tartja rettegésben Houstont, miután a 16. holttestet húzták ki a mocsárból

Houston lakóit egyre nagyobb aggodalommal tölti el, hogy a város vízi útjain sorra előkerülő holttestek hátterében esetleg sorozatgyilkos áll. Bár a hatóságok tagadják ezt a lehetőséget, a 16. test megtalálása után a feszültség tovább fokozódik, és egyre több szakértő szólal meg az ügyben.



A texasi Houstonban ismét holttestet emeltek ki a város egyik vízfolyásából, a White Oak Bayou-ból. A férfi testét október 8-án találták meg – ez már a 16. áldozat, akit az elmúlt hónapokban húztak ki a város különböző öbleiből és csatornáiból. A sorozatos esetek miatt a lakosság egyre inkább attól tart, hogy a városban sorozatgyilkos garázdálkodik, hiába igyekeznek a hatóságok megnyugtatni a közvéleményt.



John Whitmire, Houston polgármestere már szeptemberben határozottan cáfolta a pletykákat. „Nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy sorozatgyilkos lenne szabadlábon Houstonban” – hangsúlyozta a városvezető. Hozzátette, hogy a „vad spekulációk” és a közösségi médiában terjedő rémhírek rendkívül károsak, és az igazság kiderítése helyett csak tovább növelik a pánikot.

A rendőrség közlése szerint a legutóbb talált testnél nem találtak erőszakra utaló nyomokat, és a halál pontos okát egyelőre vizsgálják. A Harris megyei Igazságügyi Orvosszakértői Intézet adatai szerint október elejéig 22 holttestet emeltek ki a megye vízi útjaiból 2025-ben. Az eddigi esetek közül négyet fulladásos halálnak nyilvánítottak, kettőnél drog- és alkoholfogyasztást is kimutattak, egyet szívbetegséghez és hipotermiához, egy másikat pedig öngyilkossághoz kötöttek. A többi esetben a vizsgálatok még folyamatban vannak.



A város vezetése ugyan igyekszik nyugtatni a kedélyeket, de a közvéleményt ez nem győzi meg. A helyieket különösen aggasztja, hogy a halálesetek többsége hasonló körülmények között történt, és az áldozatok jelentős része 29 és 55 év közötti férfi volt. Letitia Plummer városi tanácstag a lakosság nevében követelte a teljes átláthatóságot: „Ez a közösség válaszokat akar. Nem feltételezéseket, nem pletykákat – az igazságot. A családok megérdemlik, hogy tudják, mi történt a szeretteikkel.”



A feszültséget tovább fokozta, hogy egy nyugalmazott nyomozó, Joseph Giacalone, aki korábban az NYPD kötelékében szolgált, kétségeit fejezte ki az ügy hivatalos kezelése kapcsán. A jelenleg a Penn State-Lehigh Valley Egyetemen tanító bűnügyi professzor szerint „valami történik a háttérben”. Giacalone úgy véli, a sorozatos esetek nem lehetnek puszta véletlenek, és minden egyes halálesetnél alapos vizsgálatot kell végezni, különösen az eltűnést megelőző 48 órára koncentrálva.

2023. óta 53 halott

Más szakértők is megszólaltak az ügyben, köztük Kevin Gannon, egy másik volt NYPD-nyomozó, aki szerint a houstoni esetek hasonlíthatnak az úgynevezett „Smiley Face Killers” nevű rejtélyes gyilkosságsorozathoz. Ez a hipotézis évek óta foglalkoztatja az amerikai közvéleményt: az ország több pontján találtak vízbe fulladt, fiatal férfiakat, akiket egyesek egy titokzatos, szervezett csoporthoz kötnek. Gannon szerint a houstoni esetek száma és gyakorisága „soha nem látott mértéket” öltött, és felveti a gyanút, hogy a háttérben összefüggés lehet.



A tudományos közösség ugyanakkor óvatosabb a következtetésekkel. Kim Rossmo, a Texas State University kriminológusa rámutatott, hogy a sorozatgyilkosok általában nem választják a fulladást módszerül, mivel „rendkívül nehéz valakit vízbe fojtani anélkül, hogy lehetősége lenne védekezni vagy elmenekülni”. Rossmo szerint inkább arról van szó, hogy Houstonban egyszerűen „drowning problem”, azaz fulladásos balesetek halmozódása figyelhető meg, nem pedig egy szervezett gyilkosságsorozat.



A hivatalos álláspont tehát egyértelmű: nincs bizonyíték sorozatgyilkosra. Ugyanakkor a lakosság bizalmatlansága tovább nő, hiszen az egymást követő holttestek és az eddig megválaszolatlan kérdések nyugtalanító mintázatot rajzolnak ki. A White Oak Bayou mostanra a város félelmének és bizonytalanságának jelképévé vált – és amíg a hatóságok nem találnak meggyőző magyarázatot, Houstonban tovább él a gyanú, hogy valaki a felszín alatt gyilkol.