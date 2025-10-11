Erőszak

Lövöldözés rázta meg a németországi Gießent - több sebesült, a gyanúsítottat elfogták

Szombat délután lövöldözés tört ki a németországi Gießen város központjában, ahol több embert megsebesítettek. A hatóságok este közölték, hogy a feltételezett elkövetőt elfogták, a támadás hátterét egyelőre vizsgálják. 2025.10.11 16:13 ma.hu

Fegyverropogás zavarta meg a csendes szombat délutánt Gießen történelmi piacterén, amikor egy férfi tüzet nyitott egy sportfogadó irodában. A regionális Hessenschau beszámolója szerint az incidens kora délután történt, és az elkövető a lövések leadása után elmenekült a helyszínről. A rendőrség és a mentőszolgálatok azonnal a térre vonultak, ahol a területet lezárták, miközben a sérülteket kórházba szállították.



A német sajtóértesülések szerint az esetnek több sebesültje is van, bár a pontos számról és az állapotukról eltérő információk láttak napvilágot. A Bild három sérültről számolt be, míg a Die Welt szerint két férfit találtak meg sebesülten, egyikük válságos állapotban. A lap úgy tudja, a támadó egy kézifegyverrel, valószínűleg pisztollyal vagy revolverrel lőtt. A rendőrség mindenesetre hangsúlyozta, hogy a lakosságra „jelenleg nem jelent veszélyt” a helyzet, mivel az incidens nem tűnik szélesebb körű támadásnak vagy terrortámadásnak.



A helyszínt a hatóságok részben lezárták, és a nyomozók órákon át helyszíneltek, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek. A Mittelhessen.de arról számolt be, hogy a piac térségében több lövedékhüvelyt is találtak, és tanúkat hallgattak ki, akik a lövések hangját követően pánikban menekülő emberekről számoltak be. Szemtanúk elmondása szerint a sportfogadó helyiségből kirohanó férfi sötét ruhát viselt, és a közeli utcákon keresztül próbált eltűnni.



A feszültséggel teli órák után a Hessenschau este közölte, hogy a rendőrség körülbelül 20 óra körül elfogott egy személyt, akit az ügyben gyanúsítottnak tartanak. A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a férfi kilétét, és arról sem nyilatkoztak, mi lehetett a támadás indítéka. A nyomozás jelenlegi állása szerint személyes konfliktus vagy gazdasági vita is állhat a háttérben, de a rendőrség nem zár ki semmilyen lehetőséget.



A lövöldözés újra ráirányította a figyelmet Németországban a fegyvertartás kérdésére és a nyilvános helyeken elkövetett erőszakos cselekmények növekvő számának problémájára. Bár az országban szigorú fegyverjogi szabályok vannak érvényben, az utóbbi években több, kisebb léptékű, de helyi szinten megrázó incidens történt, amelyek elkövetői gyakran legálisan tartott fegyverrel rendelkeztek.



Gießen, a Hessen tartományban fekvő egyetemi város, eddig nem tartozott a bűnügyi gócpontok közé, ezért a lakosságot különösen megrázta az eset. A város vezetése részvétét fejezte ki az áldozatoknak, és megerősítette, hogy a hatóságok minden erővel azon dolgoznak, hogy feltárják a történtek pontos körülményeit.

A nyomozás jelenleg is folyik, miközben a rendőrség igyekszik kizárni a terrortámadás vagy szervezett bűncselekmény gyanúját. A városban ideiglenesen megerősítették a rendőri jelenlétet, hogy megnyugtassák a lakosságot, és megakadályozzák a további feszültségkeltést. Az incidens ugyanakkor ismét felvetette a kérdést: mennyire felkészült Európa a spontán, egyéni indíttatású erőszakos cselekmények kezelésére a növekvő biztonsági bizonytalanság közepette.