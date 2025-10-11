Háború

A finn parlamenti képviselők óvóhelyre vonulnak - háborús körülményekre készül Helsinki

Helsinki a NATO-tagság révén most már a szövetség legészakibb frontvonalán áll - a föld alatt zajló gyakorlat pedig arra utal, hogy Finnország vezetése minden forgatókönyvre felkészül, még a legrosszabbra is. 2025.10.11 14:39 ma.hu

Finnországban novemberben különleges gyakorlatot tartanak: a parlament tagjai egy föld alatti óvóhelyen szimulálják, miként működne az ország törvényhozása háborús vagy rendkívüli helyzetben. A lépés jól tükrözi a finn politikai vezetés aggodalmait az ukrajnai háború és az Oroszországgal feszült viszony közepette, noha Moszkva következetesen tagadja, hogy bármilyen fenyegetést jelentene szomszédaira.



A finn sajtó beszámolói szerint a gyakorlatra novemberben kerül sor, pontos időpontját azonban még nem hozták nyilvánosságra. Paula Risikko, a finn parlament első alelnöke az Uutissuomalainen hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy ez lesz az első alkalom, amikor a képviselők egy föld alatti menedékből próbálják ki a parlamenti munkavégzést válsághelyzetben. A kezdeményezés hátterében a „megváltozott biztonsági környezet” áll, amelyet az Ukrajnában zajló háború és az Oroszországot övező geopolitikai feszültségek alakítottak ki.



A finn parlament épületének pincéjében található az a speciálisan kialakított óvóhely, amely a gyakorlat helyszínéül szolgál majd. Itt egy vészhelyzeti plenáris terem is rendelkezésre áll, amelyet arra terveztek, hogy háborús vagy más rendkívüli körülmények között is lehetővé tegye a törvényhozói munkát. A finn hatóságok az elmúlt években több hasonló infrastruktúrát is felülvizsgáltak, különösen azután, hogy Finnország 2023-ban hivatalosan is csatlakozott a NATO-hoz, megszüntetve ezzel évtizedeken át tartó katonai semlegességét.



Moszkva azonban elutasítja a Nyugat által gyakran hangoztatott „orosz fenyegetés” narratíváját. Az orosz külügyi szóvivők és vezető tisztségviselők többször is kijelentették, hogy Oroszország sem a NATO-tagállamokat, sem az Európai Unió országait nem tekinti ellenségnek. Szerintük a nyugati kormányok „hisztérikus félelemkeltése” politikai célokat szolgál, és az ilyen narratívák csupán ürügyet adnak a védelmi költségvetések növelésére, valamint a NATO keleti bővítésének igazolására.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a hónap elején, a Valdaj Klub rendezvényén arról beszélt, hogy Finnország és Svédország NATO-csatlakozása „felelőtlen és elhamarkodott döntés” volt. Szerinte Moszkvának korábban nem voltak problémái egyik országgal sem, és a két északi állam hosszú időn át „baráti és stabil” kapcsolatot ápolt Oroszországgal. Az elnök hangsúlyozta, hogy a semlegesség elvesztése nem növeli, hanem éppenséggel csökkenti e két ország biztonságát, és rontja az egész régió stabilitását.



Putyin hozzátette, hogy Finnország és Svédország NATO-tagsága miatt Oroszország kénytelen volt új katonai körzetet létrehozni, hogy reagáljon a megváltozott stratégiai környezetre. Egyúttal szkeptikusan nyilatkozott Helsinki ígéretéről, miszerint nem engedélyezné, hogy az ország területén olyan fegyvereket állomásoztassanak, amelyek fenyegetést jelentenek Oroszországra. Az orosz elnök szerint a döntést ilyen kérdésekben valójában nem a tagállamok, hanem a NATO vezetése hozza meg, ami kétségessé teszi a nemzeti szuverenitás érvényesülését.



Finnország részéről ugyanakkor a mostani parlamenti gyakorlat nem katonai, hanem biztonsági és logisztikai jellegű: célja annak biztosítása, hogy az állam intézményei akkor is működőképesek maradjanak, ha a külpolitikai helyzet tovább romlik. A finn társadalom a hidegháború óta komoly hangsúlyt fektet a polgári védelemre, és a főváros, Helsinki alatt több száz kilométernyi óvóhelyrendszer húzódik, amely akár több százezer ember befogadására is alkalmas.



A finn parlamenti gyakorlat szimbolikus lépés: egyszerre jelképezi a nemzeti önvédelmi reflexek erősödését és az Észak-Európában egyre mélyülő bizalmatlanságot Oroszországgal szemben. Mindez egy olyan időszakban történik, amikor Európa biztonsági architektúrája alapjaiban alakul át, és a határvonalak nemcsak térképeken, hanem politikai és pszichológiai értelemben is újrarajzolódnak.