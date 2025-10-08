Fegyveres támadás érte Noboa konvoját

Merénylet Ecuador elnöke ellen - videók

Ecuador déli tartományában támadás érte Daniel Noboa elnök konvoját, miközben az államfő infrastrukturális fejlesztéseket mutatott be. A kormány merényletkísérletről beszél, az őslakos közösségek viszont politikai elnyomást emlegetnek.

Fokozódik a feszültség Ecuadorban, miután kedden fegyveres támadás érte Daniel Noboa elnök autókonvoját a dél-közép Canar tartományban. Az ország energiaügyi minisztere, Ines Manzano bejelentette, hogy öt embert őrizetbe vettek az incidenssel kapcsolatban, és hivatalosan is merényletkísérletként jelentették az esetet. A támadás idején Noboa éppen új víz- és szennyvízkezelési projektek átadására érkezett a térségbe, amikor több száz tüntető vette körül a járműoszlopot.

A helyszíni felvételeken látható, ahogy a tiltakozók kövekkel dobálják meg az elnöki konvojt, betörve a járművek ablakait. A rendőrség később lövedéknyomokat is talált Noboa autójának külső borításán, bár az államfő sértetlenül megúszta a támadást. A kormányzati közlemény szerint a támadók "radikális parancsokat követve" próbálták megakadályozni a fejlesztési projektek átadását, amelyeket éppen az érintett közösségek életkörülményeinek javítására szántak. Az elnöki hivatal jelezte, hogy a letartóztatottakat terrorizmus és emberölési kísérlet vádjával állítják bíróság elé.

Nem ez volt az első alkalom, hogy Noboa konvoját megtámadták: alig egy hónappal korábban Imbabura tartományban is erőszakos összecsapások törtek ki, amikor több száz tüntető próbálta feltartóztatni az elnököt. A tiltakozások hátterében Noboa gazdasági és biztonsági reformjai állnak, amelyek célja a közpénzek átcsoportosítása és a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása.

A legnagyobb felháborodást a kormány döntése váltotta ki, amely megszüntette az évtizedek óta fennálló üzemanyag-támogatást. A lépést a kormány az államháztartás egyensúlyba hozásával és a szociális programok bővítésével indokolta, ám sokan – különösen az őslakos és alacsony jövedelmű közösségek – úgy vélik, hogy a megszorítások az ő vállukat nyomják a leginkább.

A tiltakozások élére a CONAIE, az Ecuadori Őslakos Nemzetiségek Konföderációja állt, amely országos sztrájkot hirdetett a támogatás eltörlése után. A mozgalom az elmúlt hetekben többször blokád alá vonta az ország főbb útvonalait, és több helyen összecsapott a rendőrséggel. A kormány szerint a demonstrációkat „terrorista csoportok” is beszivárogták, ami miatt a hétvégén tíz tartományban rendkívüli állapotot hirdettek a „belső rend súlyos megsértése” miatt.

A CONAIE elismerte, hogy tagjai között voltak azok, akiket a rendőrség őrizetbe vett a Noboa-konvoj elleni incidens után, de határozottan tagadta, hogy merényletet terveztek volna az elnök ellen. A szervezet közleményében „önkényes letartóztatásokról” és a biztonsági erők „brutális fellépéséről” írt, hozzátéve, hogy a kormány a tiltakozások kriminalizálására törekszik.

A támadás tovább mélyíti az Ecuadorban hónapok óta tartó politikai és társadalmi válságot. Noboa, aki reformjai révén próbálja stabilizálni az ország gazdaságát és visszaszorítani a szervezett bűnözést, egyre erősebb ellenállásba ütközik – különösen az őslakos mozgalmak és a szakszervezetek részéről. A mostani merényletkísérlet nemcsak az elnök személyes biztonságát veszélyezteti, hanem az ország politikai stabilitását is újabb próbatétel elé állítja.

Elemzők szerint a helyzet további eszkalálódása könnyen újabb erőszakos összecsapásokat idézhet elő, miközben Ecuador gazdasági nehézségei és a növekvő bűnözés már így is komoly terhet rónak a társadalomra. A kormány most a rend helyreállítására és a reformok folytatására törekszik – kérdés, hogy a politikai feszültség közepette sikerül-e megőrizni az ország törékeny stabilitását.

