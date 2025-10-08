Fegyveres támadás érte Noboa konvoját

Merénylet Ecuador elnöke ellen - videók

Ecuador déli tartományában támadás érte Daniel Noboa elnök konvoját, miközben az államfő infrastrukturális fejlesztéseket mutatott be. A kormány merényletkísérletről beszél, az őslakos közösségek viszont politikai elnyomást emlegetnek. 2025.10.08 14:09 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fokozódik a feszültség Ecuadorban, miután kedden fegyveres támadás érte Daniel Noboa elnök autókonvoját a dél-közép Canar tartományban. Az ország energiaügyi minisztere, Ines Manzano bejelentette, hogy öt embert őrizetbe vettek az incidenssel kapcsolatban, és hivatalosan is merényletkísérletként jelentették az esetet. A támadás idején Noboa éppen új víz- és szennyvízkezelési projektek átadására érkezett a térségbe, amikor több száz tüntető vette körül a járműoszlopot.

A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD... pic.twitter.com/VJQIymtjwf — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025

A helyszíni felvételeken látható, ahogy a tiltakozók kövekkel dobálják meg az elnöki konvojt, betörve a járművek ablakait. A rendőrség később lövedéknyomokat is talált Noboa autójának külső borításán, bár az államfő sértetlenül megúszta a támadást. A kormányzati közlemény szerint a támadók "radikális parancsokat követve" próbálták megakadályozni a fejlesztési projektek átadását, amelyeket éppen az érintett közösségek életkörülményeinek javítására szántak. Az elnöki hivatal jelezte, hogy a letartóztatottakat terrorizmus és emberölési kísérlet vádjával állítják bíróság elé.

🚨#ATENCIÓN | Así terminaron los vehículos de la caravana presidencial que fueron atacados por manifestantes en la provincia de Cañar. Allí, el Primer Mandatario, Daniel Noboa, tenía previsto cumplir puntos de su agenda. pic.twitter.com/fEacgd0c5K — NotiMundo (@notimundoec) October 7, 2025

Nem ez volt az első alkalom, hogy Noboa konvoját megtámadták: alig egy hónappal korábban Imbabura tartományban is erőszakos összecsapások törtek ki, amikor több száz tüntető próbálta feltartóztatni az elnököt. A tiltakozások hátterében Noboa gazdasági és biztonsági reformjai állnak, amelyek célja a közpénzek átcsoportosítása és a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása.

La caravana presidencial de #DanielNoboa fue atacada por v¡0lentos manfestantes en El Tambo, en la provincia del Cañar



El hecho sucedió cuando el presidente Daniel Noboa se dirigía a un evento con varias comunidades de la provincia.#atención #eltambo #cañar #Conaie #Ecuador pic.twitter.com/hfo8rFFyau — JVD-Tv Online (@JVD_ONLINE77) October 7, 2025

A legnagyobb felháborodást a kormány döntése váltotta ki, amely megszüntette az évtizedek óta fennálló üzemanyag-támogatást. A lépést a kormány az államháztartás egyensúlyba hozásával és a szociális programok bővítésével indokolta, ám sokan – különösen az őslakos és alacsony jövedelmű közösségek – úgy vélik, hogy a megszorítások az ő vállukat nyomják a leginkább.



A tiltakozások élére a CONAIE, az Ecuadori Őslakos Nemzetiségek Konföderációja állt, amely országos sztrájkot hirdetett a támogatás eltörlése után. A mozgalom az elmúlt hetekben többször blokád alá vonta az ország főbb útvonalait, és több helyen összecsapott a rendőrséggel. A kormány szerint a demonstrációkat „terrorista csoportok” is beszivárogták, ami miatt a hétvégén tíz tartományban rendkívüli állapotot hirdettek a „belső rend súlyos megsértése” miatt.



A CONAIE elismerte, hogy tagjai között voltak azok, akiket a rendőrség őrizetbe vett a Noboa-konvoj elleni incidens után, de határozottan tagadta, hogy merényletet terveztek volna az elnök ellen. A szervezet közleményében „önkényes letartóztatásokról” és a biztonsági erők „brutális fellépéséről” írt, hozzátéve, hogy a kormány a tiltakozások kriminalizálására törekszik.



A támadás tovább mélyíti az Ecuadorban hónapok óta tartó politikai és társadalmi válságot. Noboa, aki reformjai révén próbálja stabilizálni az ország gazdaságát és visszaszorítani a szervezett bűnözést, egyre erősebb ellenállásba ütközik – különösen az őslakos mozgalmak és a szakszervezetek részéről. A mostani merényletkísérlet nemcsak az elnök személyes biztonságát veszélyezteti, hanem az ország politikai stabilitását is újabb próbatétel elé állítja.



Elemzők szerint a helyzet további eszkalálódása könnyen újabb erőszakos összecsapásokat idézhet elő, miközben Ecuador gazdasági nehézségei és a növekvő bűnözés már így is komoly terhet rónak a társadalomra. A kormány most a rend helyreállítására és a reformok folytatására törekszik – kérdés, hogy a politikai feszültség közepette sikerül-e megőrizni az ország törékeny stabilitását.