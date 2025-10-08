Erőszak

Greta Thunberg kínzást emleget izraeli fogsága kapcsán - Jeruzsálem tagadja a vádakat

Greta Thunberg svéd klímaaktivista azzal vádolta meg az izraeli hatóságokat, hogy őt és más aktivistákat embertelen bánásmódnak vetettek alá a Gázába tartó "Global Sumud Flotilla" feltartóztatása után. Izrael szerint a vádak alaptalanok, és a foglyokkal a nemzetközi jog előírásai szerint bántak. 2025.10.08 08:28 ma.hu

A Gázai övezetbe tartó, humanitárius segélyt szállító Global Sumud Flotilla szeptember végén indult útnak, hogy élelmiszert és orvosi felszereléseket juttasson el a blokád alatt álló palesztin területre, valamint tiltakozzon az izraeli tengeri zárlat ellen. A hajókon több száz nemzetközi aktivista tartózkodott, köztük a 21 éves Greta Thunberg is, aki az utóbbi időben többször fejezte ki szolidaritását a palesztin néppel.



Október 3-án izraeli haditengerészeti egységek elfogták a hajókat a Földközi-tengeren, majd a fedélzeten tartózkodókat őrizetbe vették. Jeruzsálem a lépést „biztonsági szükségintézkedésnek” nevezte, mondván, a Gázai övezet tengeri blokádja legitim és az ország védelméhez szükséges. Az aktivistákat ezután izraeli területre szállították, ahol kihallgatásuk után több napon át fogva tartották őket.



Thunberg kedden, Stockholmban tartott sajtótájékoztatóján azt állította, hogy az izraeli hatóságok „elrabolták és megkínozták” őt és társait. Bár részleteket nem kívánt közölni, elmondása szerint a foglyokat megfosztották a tiszta ivóvíztől és a szükséges gyógyszerektől. „Személyesen nem akarok beszélni arról, mit éltem át, mert ez nem rólam szól – a palesztinok mindennap ilyen bánásmódnak vannak kitéve” – fogalmazott az aktivista, aki hozzátette, hogy az izraeli bánásmód „nem összevethető” a Gázában élők szenvedéseivel.



Egy török újságíró, Ersin Celik, aki maga is részt vett a flotillában, korábban azt állította, saját szemével látta, amint izraeli katonák „földre rántották és megverték” Thunberget, majd „erővel rákényszerítették, hogy megcsókolja az izraeli zászlót”. Thunberg ezeket a kijelentéseket nem erősítette meg, és a sajtótájékoztatón sem tért ki rájuk.



Az izraeli kormány határozottan visszautasította a bántalmazásról szóló vádakat. A hivatalos közlemény szerint a foglyok „megfelelő körülmények között” voltak elhelyezve, kaptak élelmet, vizet, orvosi ellátást és jogi segítséget, és minden eljárás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott. Az izraeli külügyminisztérium korábban a flotillát „önreklámozó hírességek jachtjának” nevezte, amelynek „elsődleges célja a médiafigyelem, nem pedig a humanitárius segítségnyújtás” volt.



A foglyok közül végül Greta Thunberget és további 170 aktivistát Görögországba és Szlovákiába deportálták. Többen közülük szintén arról számoltak be, hogy izraeli őrizetük idején bántalmazták őket, nem kaptak elegendő alvást, illetve megtagadták tőlük a szükséges orvosi kezelést.