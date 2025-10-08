USA

Légiközlekedési káosz az Egyesült Államokban a kormányzati leállás miatt

Több mint 9 ezer járat késett vagy maradt el az Egyesült Államokban a hét elején, miután a kormányzati leállás következtében súlyos létszámhiány alakult ki a légiforgalmi irányítók körében. A részleges shutdown október 1-jén kezdődött, miután a demokrata és republikánus törvényhozók nem tudtak megegyezni a költségvetési törvényről.



A kormányzati leállás idején a legtöbb szövetségi alkalmazott kényszerszabadságra kerül, de a légiforgalmi irányítók - mivel nélkülözhetetlennek számítanak - továbbra is dolgoznak, ám fizetés nélkül. Bár a jogszabály garantálja, hogy utólag megkapják bérüket, a bizonytalan helyzet és a növekvő megélhetési nehézségek miatt egyre többen maradnak távol munkahelyüktől. Sean Duffy közlekedési miniszter hétfőn megerősítette, hogy a leállás kezdete óta nőtt a betegszabadságot bejelentő irányítók aránya.



Az Egyesült Államok Légiforgalmi Irányítóinak Szövetsége (NATCA), amely mintegy húszezer tagot képvisel, közölte, hogy a Szövetségi Légügyi Hivatallal (FAA) együtt igyekeznek enyhíteni a légiközlekedésben kialakult zavarokat. A szervezet arra figyelmeztetett, hogy az amerikai légiforgalmi rendszer már eddig is rendkívül sebezhető volt a szakemberhiány miatt, és a mostani események sürgetővé teszik a képzési és toborzási folyamatok felgyorsítását.



A NATCA közleménye emlékeztetett arra is, hogy a 2019-es, 35 napig tartó kormányzati leállás idején számos irányító kényszerült másodállást vállalni, hogy fedezze megélhetési költségeit, ami komoly stresszhez és kimerültséghez vezetett. A mostani helyzet hasonló kockázatokat hordoz: az irányítók túlterheltek, a biztonságos működés pedig egyre nagyobb nyomás alá kerül.



A leállás hatással van az úgynevezett "Essential Air Service" programra is, amely a kisebb repülőterek forgalmát segíti. A közlekedési minisztérium figyelmeztetett, hogy ennek finanszírozása hamarosan kimerülhet, ami további járatkimaradásokhoz vezethet.



A legtöbb fennakadás a denveri, a newarki és a burbanki repülőtereket érintette. A helyzet emlékeztet a 2019-es válságra, amikor a Donald Trump vezette adminisztráció alatt a megnövekedett hiányzások miatt New York térségében is lassítani kellett a légiforgalmat, ami akkor is komoly politikai nyomást helyezett a döntéshozókra. Most, hat évvel később, az Egyesült Államok újra szembesül azzal, hogy a belpolitikai patthelyzetek milyen súlyos következményekkel járhatnak a közlekedésbiztonságra és a gazdaságra nézve.