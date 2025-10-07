Merénylet

Megkéselték Németország egyik frissen megválasztott polgármesterét

2025.10.07 ma.hu

Súlyos támadás rázta meg Németországot: Iris Stalzer, a múlt hónapban Herdecke új polgármesterévé választott szociáldemokrata politikus életveszélyes sérülésekkel került kórházba, miután több késszúrással sebesítették meg. A rendőrség egyelőre nem azonosított gyanúsítottat, miközben az eset újabb fényt vet a Németországban egyre aggasztóbb mértéket öltő késes erőszakhullámra.



A német hatóságok kedden erősítették meg, hogy a 57 éves Iris Stalzert otthonában, súlyos szúrt sebekkel találták meg. A politikus állapota válságos, orvosai az életéért küzdenek. Stalzer, aki munkajogászként és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) tagjaként ismert, a múlt hónapban nyerte meg a polgármester-választás második fordulóját, 52,2 százalékkal győzve le konzervatív riválisát.



A német Bild értesülései szerint Stalzert örökbe fogadott 15 éves fia találta meg lakásában, és ő riasztotta a rendőrséget. A fiú vallomása szerint anyját több férfi támadta meg a ház előtt, és a nő csak nehezen, súlyos sérülésekkel vonszolta be magát az otthonába. A támadás idején a 17 éves örökbefogadott lánya is a lakásban tartózkodott. A rendőrség a fiút bilincsben vitte el a helyszínről, ami – mint később közölték – a bizonyítékok védelme érdekében történt, nem pedig gyanúsítás miatt.



A nyomozás kezdeti szakaszában sem a támadók kilétéről, sem a lehetséges indítékról nem közöltek részleteket. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki Herdeckébe, és lezárta a környéket, miközben a bűnügyi helyszínelők órákon át vizsgálták Stalzer otthonát. A Der Spiegel közben arról számolt be, hogy a politikus családjában korábban is történt erőszakos incidens: az év elején állítólag az örökbefogadott lánya egy vita során kést fogott rá. A hatóságok ezt az esetet is vizsgálják, és nem zárják ki, hogy a mostani támadáshoz is köze lehet.

Friedrich Merz német kancellár közösségi oldalán reagált az esetre, „borzalmas tettnek” nevezve a támadást, és gyors, átfogó vizsgálatot sürgetett. „Féltjük a polgármester asszony életét, és őszintén reméljük, hogy felépül sérüléseiből” – írta a bejegyzésében. A német politikai életben több vezető is megdöbbenésének adott hangot, különösen annak fényében, hogy az utóbbi hónapokban több közéleti szereplőt is fizikai támadás ért.



Az eset különösen érzékeny időszakban történt Észak-Rajna–Vesztfáliában, ahol a bűnügyi statisztikák szerint drámai mértékben nőtt a késes erőszak. A tartományi rendőrség adatai szerint a késes bűncselekmények száma 2020 óta több mint ötven százalékkal emelkedett, a közterületen elkövetett támadások pedig az elmúlt öt évben megduplázódtak. Hasonló tendencia figyelhető meg országosan is: Németország-szerte 2022 óta folyamatosan nő a késes támadások és fenyegetések száma.



A német közvélemény és a politikai vezetés egyaránt a közbiztonság romlásáról és a társadalmi feszültségek fokozódásáról beszél. A mostani, Herdeckében történt támadás így nemcsak egy tragikus egyéni bűncselekmény, hanem egy szélesebb probléma tünete is lehet, amely a német társadalom stabilitását és a politikai szereplők biztonságát egyaránt próbára teszi. Az ország figyelme most Iris Stalzer állapotára és a nyomozás eredményeire szegeződik, miközben egyre többen sürgetnek szigorúbb intézkedéseket a mind gyakoribb erőszakos támadások megfékezésére.