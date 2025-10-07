Erőszak

Az amerikai legfelsőbb bíróság elutasította Ghislaine Maxwell fellebbezését

Az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága elutasította Ghislaine Maxwell beadványát, amellyel Jeffrey Epstein hírhedt pedofilhálózatának működtetésében való közreműködése miatt kiszabott ítéletét próbálta megsemmisíttetni. Maxwell, aki jelenleg húszéves börtönbüntetését tölti, arra hivatkozott, hogy egy korábbi ügyészi megállapodás mentességet biztosított számára – a testület azonban nem talált alapot az ügy újratárgyalására.



A döntéssel véget ért az a jogi kísérlet, amelyet Maxwell ügyvédei indítottak annak érdekében, hogy érvénytelenítsék a 2021-ben hozott ítéletet. A brit társasági körök egykori ismert alakját, Jeffrey Epstein egykori bizalmasát és barátnőjét többek között kiskorúak szexuális kereskedelmében való részvétel miatt ítélték el. Az ügyészek szerint Maxwell kulcsszerepet játszott abban, hogy Epstein fiatal lányokat toborozzon és kizsákmányoljon.



A fellebbezés központi eleme egy 2007-es ügyészi megállapodás volt, amelyet a floridai hatóságok kötöttek Epstein-nel. A megállapodásban szerepelt egy „társszervezőkre” vonatkozó kitétel, amely elvileg védelmet nyújtott bizonyos, az ügyben közreműködő személyeknek. Maxwell jogi csapata azzal érvelt, hogy ez a klauzula őt is megillette, így az ellene indított eljárás jogellenes volt.



Az amerikai igazságügyi minisztérium álláspontja azonban egyértelmű maradt: a védelmet biztosító kitétel „rendkívül szokatlan” és csak Epstein esetében volt alkalmazható. Dean John Sauer, az Egyesült Államok legfőbb ügyésze kijelentette, hogy az ügy „nem vet fel olyan kérdést, amely indokolná a Legfelsőbb Bíróság beavatkozását”. A bíróság így elutasította Maxwell beadványát, megerősítve az alsóbb szintű ítéleteket.



Maxwell az ítélet után is együttműködött a hatóságokkal, és idén nyáron interjút adott Todd Blanche helyettes igazságügyi miniszternek az Epstein-ügy részleteiről. A beszámolók szerint korlátozott mentességet kapott a kihallgatás idejére, vagyis szabadon beszélhetett anélkül, hogy újabb vádemeléstől kellett volna tartania. Az interjú során tagadta, hogy Epstein bármiféle „ügyfél-listát” vezetett volna azokról, akik számára nőket vagy kiskorú lányokat közvetített.

Az úgynevezett „Epstein-lista” kérdése az elmúlt hónapokban politikai vihart kavart Washingtonban. Az igazságügyi minisztérium és az FBI korábban bejelentette, hogy „nem találtak hiteles bizonyítékot” egy ilyen lista létezésére, noha Donald Trump elnöksége idején többször is megígérte, hogy nyilvánosságra hozza Epstein feltételezett ügyfeleinek nevét. A döntés, miszerint nem lesz közzététel, sok korábbi támogató körében is csalódást keltett, akik szerint az ígéret visszavonása politikai megalkuvásra utal.



A botrány újabb hulláma szeptember végén érte el a kongresszust, amikor a képviselőház felügyeleti bizottságának demokrata tagjai részben anonimizált dokumentumokat tettek közzé az Epstein-aktákból. Ezekben több ismert név is feltűnt, köztük Elon Musk, Steve Bannon volt Trump-tanácsadó, valamint a befektető Peter Thiel. A republikánusok válaszul azzal vádolták a demokratákat, hogy „szándékosan visszatartják” azokat a dokumentumokat, amelyek a Demokrata Párt tisztségviselőire nézve terhelőek lehetnek.



Jeffrey Epstein 2019 augusztusában halt meg előzetes letartóztatásban, hivatalosan öngyilkosságot állapítottak meg, ám halála óta is számos összeesküvés-elmélet kering arról, vajon ténylegesen véget vetett-e saját életének, vagy valakik elhallgattatták. A mostani legfelsőbb bírósági döntés, amely véglegessé tette Ghislaine Maxwell elítélését, újabb pontot tett egy olyan ügy végére, amely évek óta az amerikai politika, az igazságszolgáltatás és a közvélemény közötti bizalmi válság egyik leglátványosabb szimbólumává vált.