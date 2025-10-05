Erőszak

Fegyveres támadás Sydney-ben - 17 sérült egy lövöldözésben

Még az olyan nagyvárosokban is, amelyek alapvetően biztonságosnak számítanak, előfordulhatnak váratlan, tömeges erőszakos cselekmények, amelyek azonnali reagálást és koordinált rendőri intézkedést igényelnek. 2025.10.05 22:51 ma.hu

Rendkívüli esemény rázta meg vasárnap Sydney városát, amikor egy férfi saját lakásának ablakából lövöldözni kezdett a forgalmas bevásárlóutcára, megsebesítve tizenhét embert. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a 60 éves elkövető magas kaliberű fegyverrel, körülbelül 50–100 lövést adott le, amelyek nemcsak az utcán tartózkodó járókelőket, hanem az ott parkoló járműveket és az üzletek üvegportáljait is érintették.



Az incidens után több órán keresztül biztosították a környéket, mígnem a rendőrség két órával később behatolt az épületbe, és őrizetbe vette az elkövetőt, miközben lefoglalták a fegyverét. A hatóságok egyelőre nem tudják, mi motiválta a támadást, a nyomozás folyamatban van. Az áldozatok közül egy férfit súlyos sérülésekkel, lövésekkel a nyakán és a mellkasán szállítottak kórházba, míg tizenhat embert a helyszínen kezeltek a szétrepült üvegtáblák okozta sebesülésekkel.



„Sydney-ben példa nélküli, hogy ekkora számú lövés dördüljön el ilyen rövid idő alatt” – mondta Trent King, Új-Dél-Wales ideiglenes helyettes rendőrfőnöke az ABC rádiónak hétfőn. Hozzátette, hogy szerencsés módon nem történt nagyobb kár, és nem követelt halálos áldozatot a lövöldözés. Az eset komoly riadalmat keltett a városban, és további biztonsági intézkedéseket rendeltek el a nyomozás idejére.



A hatóságok hangsúlyozták, hogy a vizsgálat kiterjed minden lehetséges ok feltárására, miközben az érintett környék lakóit és a sérülteket is támogatják.