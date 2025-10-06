Külföld

Franciaország kormányválságban - Lemondott Sébastien Lecornu miniszterelnök

A mostani kormányválság nemcsak Emmanuel Macron politikai örökségét sodorja veszélybe, hanem Franciaország nemzetközi súlyát is megingathatja az Európai Unióban, ahol a francia stabilitás kulcsfontosságú tényező a kontinens gazdasági és politikai egyensúlyában. 2025.10.06 12:44 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Franciaország újabb politikai válságba süllyedt, miután hétfőn Sébastien Lecornu miniszterelnök és kormánya benyújtotta lemondását, mindössze egy hónappal kinevezése után. A fejlemény tovább mélyíti Emmanuel Macron elnök kormányzóképességével kapcsolatos kétségeket, és újabb bizonyítéka annak, hogy a francia politikai rendszer az instabilitás határán egyensúlyoz.



A mindössze 39 éves Lecornu alig néhány órával azután mondott le, hogy bejelentette kormánya kulcspozícióinak betöltőit. Az ellenzéki pártok és Macron kisebbségi koalíciós partnerei élesen bírálták a döntést, mivel a legtöbb miniszteri posztra a korábbi kormány tagjai vagy Macronhoz hű politikusok kerültek. Lecornu ezzel elveszítette azt a politikai bizalmat, amelyre sürgősen szüksége lett volna a francia költségvetési hiány csökkentését célzó takarékossági tervek elfogadtatásához.



A lemondás sokkolta a pénzpiacokat is: a francia tőzsde irányadó indexe a hétfő reggeli nyitás után azonnal három százalékot esett, mielőtt némileg stabilizálódott. A tízéves francia államkötvények hozama megközelítette az idei csúcspontot, miközben az euró több mint fél centet gyengült az amerikai dollárral szemben – ritka eset, amikor egy ország belpolitikai válsága közvetlenül kihat az eurózóna pénzügyi stabilitására.



Lecornu megbízatása kezdettől fogva bizonytalan volt. Elődje, François Bayrou kormánya néhány hónappal ezelőtt bukott meg a népszerűtlen megszorító intézkedések és a közfelháborodást kiváltó költségvetési reformok miatt, amelyek között két nemzeti ünnep eltörlése is szerepelt. Lecornu most a francia politikai történelem legrövidebb ideig hivatalban lévő miniszterelnökévé vált – megdöntve Michel Barnier tavaly felállított, három hónapos rekordját.

A Macron-kormány körüli bizalomvesztés legfőbb oka, hogy a közvélemény és a politikai partnerek is valódi fordulatot vártak a kormányzati irányvonalban. Lecornu azonban vasárnap bejelentett kabinetje a folytonosságot testesítette meg: a kulcspozíciókat továbbra is Macron hű emberei töltötték be, köztük Bruno Le Maire, aki az új kormányban a védelmi tárcát kapta, és Roland Lescure, aki az gazdasági és pénzügyminiszteri széket foglalta el – mindketten a korábbi Macron-kabinetek tagjai.



A jobboldali Republikánusok vezetője, Bruno Retailleau, aki belügyminiszterként tért vissza, bírálta, hogy Macron pártja aránytalanul sok pozíciót tartott meg annak ellenére, hogy a közvélemény-kutatások szerint támogatottsága mélyponton van. A szocialista párt elnöke, Olivier Faure még Lecornu lemondása előtt kijelentette, hogy az ország „példátlan politikai válság” közepén van, és a költségvetési tárgyalások sikere kizárólag a politikai bizalom helyreállításától függ.



Lecornu hétfő délelőtti rövid beszédében azt mondta, kész lenne kompromisszumot kötni, de a „miniszterelnöki pozíció fenntartásának feltételei” már nem adottak. A felelősséget a politikai pártok „rövid távú hatalmi játszmáira” és a 2027-es elnökválasztás előtti pozícióharcokra hárította, amelyek szerinte ellehetetlenítették a kormányzást a megosztott parlamentben.



A lemondás súlyos csapást jelent Macron számára, akinek centrista politikai mozgalma hónapok óta az összeomlás szélén táncol. Franciaország fő ellenzéki pártjai azonnal új parlamenti választások kiírását vagy Macron lemondását követelték. Jordan Bardella, a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés elnöke kijelentette, hogy „néhány héten belül nagyon valószínű” az új választások megtartása, és pártja „készen áll a kormányzásra”. A radikális baloldali Engedetlen Franciaország vezetője, Mathilde Panot az X-en úgy fogalmazott: „elindult a visszaszámlálás Macron bukásáig”, miután egy éven belül már a harmadik francia kormány omlott össze.