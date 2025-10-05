Fegyverkezés

Trump támogatja Oroszország javaslatát a nukleáris fegyverzetkorlátozási egyezmény meghosszabbítására

Donald Trump amerikai elnök pozitívan reagált Vlagyimir Putyin orosz elnök javaslatára, amely szerint egy évvel meghosszabbítanák a két ország közötti utolsó fennmaradó hadászati fegyverzetkorlátozási egyezményt, az úgynevezett New START-megállapodást. A lépés újabb jele lehet annak, hogy Moszkva és Washington a feszültségek ellenére is fenntartaná a stratégiai stabilitás alapjait. 2025.10.05 18:17 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az amerikai elnök vasárnap újságírók kérdésére reagálva beszélt az orosz elnök ajánlatáról, amikor a Fehér Ház előtt tartott rövid sajtónyilatkozatot. „Ez szerintem jó ötletnek hangzik” – fogalmazott Trump, miután újságírók felidézték Putyin felvetését, miszerint az Egyesült Államokkal közösen egy évvel meghosszabbíthatnák a 2010-ben aláírt New START-szerződést.



A megállapodás, amely 2026-ban járna le, a hidegháború utáni korszak egyik legfontosabb fegyverzetkorlátozási egyezménye, és korlátozza az Egyesült Államok és Oroszország által telepíthető stratégiai nukleáris robbanófejek és hordozóeszközök számát. A szerződés meghosszabbítása kulcsfontosságú kérdés mindkét nagyhatalom számára, különösen egy olyan időszakban, amikor a globális biztonsági rendszer fokozott nyomás alatt áll.



Trump reakcióját kedvezően fogadta Moszkva. Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin egyik gazdasági tanácsadója és a két ország közötti kapcsolatok normalizálásán dolgozó kulcsfigura a Telegramon úgy kommentálta az elnök nyilatkozatát, hogy Washington és Moszkva „meglehetősen valószínű” módon meg fog egyezni a szerződés meghosszabbításáról. Dmitrijev szerint a Trump-adminisztráció nyitottsága „fontos lépés a kölcsönös bizalom helyreállítása felé”, még ha a két ország kapcsolata az elmúlt években mély válságon is ment keresztül.



Putyin korábban azzal indokolta javaslatát, hogy a stratégiai fegyverzetkorlátozás fenntartása mind Oroszország, mind az Egyesült Államok biztonsági érdekeit szolgálja, és egyben globális üzenet is: a két legnagyobb nukleáris hatalom továbbra is elkötelezett a fegyverkezési verseny korlátozása mellett. Az orosz vezetés szerint az egyezmény ideiglenes, egyéves meghosszabbítása lehetőséget adna a feleknek, hogy átfogóbb, korszerűsített keretrendszert dolgozzanak ki a jövőbeli stratégiai stabilitás érdekében.



Az Egyesült Államok részéről ugyanakkor többször felmerült, hogy a következő fegyverzetkorlátozási tárgyalásokba Kínát is be kellene vonni, tekintettel Peking egyre gyorsuló nukleáris fejlesztéseire. Moszkva viszont többször is kijelentette, hogy a kínai részvétel nem lehet előfeltétele a jelenlegi megállapodás fenntartásának, mivel az a kétoldalú nukleáris arzenál egyensúlyán alapul.



Trump mostani kijelentése azt sugallja, hogy Washington hajlandó lehet pragmatikus megközelítést választani a kérdésben. Bár a Fehér Ház hivatalosan még nem jelentette be, hogy elfogadja az orosz javaslatot, az amerikai elnök szavai arra utalnak, hogy a diplomáciai csatornák újra megnyílhatnak a két nukleáris nagyhatalom között.



Amennyiben sikerülne megegyezni, az nemcsak a fegyverzetellenőrzési rendszer számára lenne életmentő, hanem egy ritka, pozitív fejleményt is jelentene a feszült orosz–amerikai kapcsolatokban, amelyek az elmúlt években több ponton – Ukrajnától a kibertámadásokig – mély bizalmi válságba süllyedtek.



A nemzetközi megfigyelők szerint a New START fenntartása a globális nukleáris stabilitás utolsó pillére, és bármilyen előrelépés ezen a téren üdvözlendő. Trump rövid, de sokatmondó nyilatkozata így nemcsak a diplomáciai együttműködés reményét ébresztheti újra, hanem akár egy új korszak nyitányát is jelentheti a fegyverzetkorlátozási párbeszédben.