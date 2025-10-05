Háború

Putyin - ha Ukrajna Tomahawk-rakétákat kap, az romba döntené az orosz-amerikai kapcsolatokat

Vlagyimir Putyin orosz elnök éles figyelmeztetést intézett Washingtonhoz, miután az Egyesült Államokban felmerült, hogy hosszú hatótávolságú Tomahawk robotrepülőgépeket szállíthatnak Ukrajnának. A Kreml szerint egy ilyen döntés nemcsak a fegyveres konfliktus eszkalációját, hanem a Moszkva és Washington között újabban mutatkozó enyhülés végét is jelentené. 2025.10.05 16:05 ma.hu

Az elmúlt hetekben újabb fordulatot vett az ukrajnai háború körüli geopolitikai feszültség, miután az amerikai kormányzatban felmerült, hogy Tomahawk típusú cirkálórakétákkal is támogathatják Kijevet. A fegyverek egyenként mintegy 1,3 millió dollárba kerülnek, és akár 2500 kilométeres hatótávolságuk révén Moszkvát is képesek elérni. Az elképzelést J.D. Vance amerikai alelnök vetette fel szeptember végén, aki szerint a Fehér Ház „komolyan mérlegeli” a rakéták átadásának lehetőségét.



Putyin szombaton egy interjúban úgy fogalmazott, hogy Donald Trump amerikai elnök döntése a Tomahawkok átadásáról „a két ország kapcsolatainak megsemmisüléséhez” vezetne, és minden eddigi pozitív fejleményt visszavetne. Az orosz elnök hangsúlyozta: bár Moszkva és Washington között az utóbbi időben némi enyhülés volt tapasztalható, egy ilyen lépés „visszafordíthatatlan kárt okozna a diplomáciai kapcsolatokban”.



A héten tartott Valdaj fórumon Putyin kifejtette, hogy Ukrajna önmagában nem lenne képes ilyen összetett fegyverrendszer üzemeltetésére amerikai katonai segítség nélkül. „A Tomahawk-rendszerek kezelése közvetlen amerikai részvételt igényelne” – mondta, hozzátéve, hogy mindez „további bizonyítéka lenne annak, hogy Washington aktívan részt vesz a konfliktusban.” Az orosz vezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rakéták átadása nem változtatna érdemben az erőviszonyokon a harctéren, ahogyan korábban az amerikai ATACMS rakéták szállítása sem hozott stratégiai áttörést.



„Az ATACMS-ok kezdetben okoztak bizonyos károkat, de légvédelmünk gyorsan alkalmazkodott. Ugyanez történne a Tomahawkokkal is” – tette hozzá Putyin, aki ezzel igyekezett eloszlatni azokat a nyugati várakozásokat, miszerint a fejlettebb amerikai fegyverek döntő fölényt biztosíthatnának Ukrajnának.

A kérdés egyre komolyabb belpolitikai vitát vált ki Washingtonban is. A Reuters névtelen forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az Egyesült Államok jelenlegi Tomahawk-készleteit már lekötötte a haditengerészet és más stratégiai programok, így valószínűtlen, hogy rövid távon jutnának belőlük Ukrajnának. A Financial Times ezzel összhangban azt írta, hogy Trump belső körében is megoszlanak a vélemények, sokan ugyanis kételkednek abban, hogy a Tomahawkok érdemben befolyásolnák a frontvonalak alakulását.



Az amerikai elnök szeptember végén New Yorkban, az ENSZ Közgyűlésén találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ahol a sajtóértesülések szerint Kijev kifejezetten kérte a hosszú hatótávolságú rakéták szállítását. A találkozót követően Trump megbízottja, Keith Kellogg azt sugallta, hogy az elnök már engedélyezhette az ukrán erők bizonyos célpontok elleni távoli csapásait Oroszország területén belül.



Miközben Moszkva a fegyverszállítási tervek határozott elutasítását hangoztatja, Putyin retorikájában továbbra is kettős üzenet jelenik meg: egyrészt figyelmeztet az orosz–amerikai kapcsolatok összeomlásának veszélyére, másrészt igyekszik minimalizálni az amerikai fegyverek katonai jelentőségét. A Kreml így próbálja fenntartani a belső stabilitás és a katonai önbizalom képét, miközben a diplomáciai színtéren egyre több jel utal arra, hogy a nagyhatalmi bizalom végleg megrendült.