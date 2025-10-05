Háború

Közeli lehet a túszok szabadon bocsátása - Netanjahu szerint Izrael lefegyverzi a Hamászt

Izrael miniszterelnöke, Benjamin Netanjahu bejelentette, hogy a Gázában fogva tartott izraeli túszok szabadon engedését "napokon belül" bejelenthetik. A fejlemények az Egyesült Államok közvetítésével létrejött béketervhez kapcsolódnak, amelyet a Hamász elfogadott, ám a palesztin szervezet továbbra is elutasítja a lefegyverzésről szóló feltételeket. 2025.10.05 14:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A közel-keleti diplomácia újabb fordulóponthoz érkezett, miután a Hamász pénteken közölte: kész szabadon engedni az izraeli túszokat, és tárgyalásokat kezdeni a tágabb politikai rendezésről az amerikai békejavaslat alapján. A szervezet ugyanakkor nem tett említést a fegyverek leadásáról, és további kérdések megvitatását is követelte. A bejelentést követően Benjamin Netanjahu szombaton televíziós nyilatkozatban reagált, hangsúlyozva, hogy „a Hamász lefegyverzése elkerülhetetlen”, és hogy „Gáza demilitarizálása végbe fog menni – akár a könnyebb, akár a nehezebb úton.”



A miniszterelnök kijelentései feszültséget keltettek a tűzszüneti tárgyalások előtt, amelyek hétfőn kezdődnek Egyiptomban, és amelyek célja egy tartós fegyvernyugvás, valamint a túszok cseréjének részleteinek kidolgozása. A helyzet továbbra is ingatag: a Hamász szombaton azzal vádolta Izraelt, hogy a nap folyamán újabb „mészárlásokat” követett el a Gázai övezetben végrehajtott légicsapásokkal.



A nemzetközi közvetítésben kulcsszerepet vállaló Donald Trump amerikai elnök szombaton azt közölte, hogy Izrael „ideiglenesen leállította a bombázásokat”, amit a túszok kiszabadítása és a béketárgyalások előmozdítása érdekében „kritikus lépésnek” nevezett. Trump figyelmeztette a Hamászt, hogy gyorsan cselekedjen, és ne késleltesse a megállapodás végrehajtását. A Fehér Ház által ismertetett amerikai javaslat szerint Izrael 72 órára felfüggesztené a katonai műveleteket, és visszavonná erőit „az egyeztetett vonalig”, amennyiben a Hamász ez idő alatt szabadon engedi az összes még életben lévő túszt.



Jeruzsálem hivatalosan elfogadta a fogolycseréről szóló megállapodást, ám nem reagált egyértelműen Trump felszólítására, miszerint állítsa le a gázai légicsapásokat. Netanjahu politikai környezetében többen attól tartanak, hogy a katonai nyomás enyhítése lehetőséget adhat a Hamásznak újjászervezni fegyveres erőit és megerősíteni pozícióit Gázában.



A békefolyamat kimenetele tehát egyelőre bizonytalan. Miközben Washington és Kairó diplomáciai csatornákon próbálja összehangolni a két fél álláspontját, az izraeli közvéleményben erősödik a nyomás, hogy a kormány biztosítsa a túszok mielőbbi hazatérését, ugyanakkor ne engedjen a biztonsági követelményekből. Netanjahu legutóbbi kijelentései alapján Izrael továbbra is a teljes demilitarizációt tekinti a rendezés alapfeltételének, még akkor is, ha ez a tárgyalások menetét megnehezíti.



A következő napok döntőek lehetnek: ha a felek valóban megállapodnak a túszok szabadon bocsátásáról, az a háború kezdete óta az első konkrét lépést jelentheti a tartós fegyvernyugvás felé. Ugyanakkor a Gázai övezetben uralkodó feszültség és a politikai bizalmatlanság továbbra is komoly akadályt jelenthet az Egyesült Államok által szorgalmazott békefolyamatban.