Cseh választások
Andrej Babis egypárti kormány létrehozására készül
A kormányuk első ülésén elutasítják a migrációs paktumot.2025.10.04 20:44MTI
A csehországi választáson győzelmet arató ellenzéki Andrej Babis az eredmények közzététele utáni első sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy célja egypárti kormány létrehozása, amelynek támogatásáról a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal, valamint az Autósok párttal kíván tárgyalni.
Az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom vezetője kizárta, hogy tárgyaljon a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte tönkretették Csehországot, és nem teljesítették választási ígéreteiket.
"Mi mindig teljesítettük ígéreteinket, most is így lesz. Célunk, hogy Csehország a legjobb hely legyen az élethez Európában" - szögezte le.
Babis megerősítette, hogy újra kormányfő szeretne lenni, s bízik abban, hogy a kormányalakítás nagyobb problémák nélkül fog lezajlani. Azt mondta, hogy a kormány félévente nyilvánosan beszámolna tevékenységéről.
Kérdésre válaszolva azt is kijelentette, hogy "kormányuk első ülésén elutasítják a migrációs paktumot".
Az ellenzéki pártelnök "történelmi sikernek" minősítette az ANO választási eredményét, s kijelentette, hogy politikai karrierjének "ez az abszolút csúcsa".
A sajtótájékoztatón Andrej Babis hangsúlyozta, hogy a választási siker "csapatmunka eredménye", és köszönetet mondott a választóknak a támogatásért.
Petr Fiala kormányfő sajtótájékoztatóján elismerte a kormányoldal vereségét, és gratulált Andrej Babisnak a választási győzelemhez.
A kormányfő úgy vélte, hogy a mostani választásokon "a szélsőséges és populista erők győztek".
"A demokráciában a választások eredményét el kell fogadni, mi most ezt megtettük" – szögezte le újságírók előtt Petr Fiala.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:12 Száz év után ismét kitört a Kronotszkij-vulkán Kamcsatkán
- 21:22 Elvitték az ötöslottót és a Jokert is
- 20:44 Andrej Babis egypárti kormány létrehozására készül
- 18:43 Fákat döntött ki, gépkocsikat rongált meg a vihar Románia több térségében
- 16:41 Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség
- 14:34 Meteorológia: Kékestetőn megdőlt a legalacsonyabb napi maximum-hőmérséklet rekordja
- 12:27 Továbbra is ugyanúgy viszik el a szemetet, mint eddig
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06