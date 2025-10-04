Háború

Trump szerint a Hamász kész a békére - Izraelt a bombázások leállítására szólította fel

Trump eredetileg három-négy napos határidőt szabott a Hamásznak a válaszadásra, de pénteken vasárnapig meghosszabbította azt, egyúttal figyelmeztetve, hogy elutasítás esetén "soha nem látott pokol" vár a szervezetre.

Donald Trump amerikai elnök történelmi áttörés lehetőségét látja a közel-keleti konfliktusban, miután a Hamász pénteken jelezte, hogy hajlandó tárgyalni az Egyesült Államok és Izrael által a héten bejelentett béketerv feltételeiről. Az iszlamista szervezet közleményében a túszok szabadon bocsátását, valamint a Gázai övezet irányításának átadását egy független palesztin testületnek is kilátásba helyezte – lépések, amelyeket Washington „tartós béke felé tett fontos lépésnek” értékelt.



A bejelentés nyomán Trump a Truth Social platformon arra kérte Izraelt, hogy „azonnal állítsa le a Gáza elleni bombázásokat”, hogy biztonságosan és gyorsan sor kerülhessen a túszok elengedésére. Hozzátette: már megkezdődtek a részletekről szóló tárgyalások, de hangsúlyozta, hogy a Hamász nyilatkozata önmagában még nem jelenti a békemegállapodás aláírását. Az amerikai elnök visszafogott hangneme ritkaságnak számít, hiszen korábban gyakran diadalittasan jelentett be külpolitikai kezdeményezéseket.



Trump és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn közösen ismertették a 20 pontból álló béketervet, amely tűzszünetet, túsz- és fogolycserét, valamint egy nemzetközi igazgatási mechanizmus létrehozását irányozza elő a Gázai övezetben. A Hamász mostani reakciója szerint a szervezet hajlandó közvetítőkön keresztül azonnali tárgyalásokat kezdeni, de a leszerelésről vagy a túszok átadásának időpontjáról egyelőre nem nyilatkozott.



A békefolyamat sikeres lezárása Trump elnökségének eddigi legnagyobb diplomáciai eredménye lehetne, amely egy közel két éve tartó háborút zárna le. „Ez egy nagyon különleges nap, talán példátlan” – mondta Trump egy később közzétett videóüzenetben, amelyben megköszönte Katar, Törökország, Szaúd-Arábia, Egyiptom és Jordánia közvetítő szerepét.

Izrael hivatalos választ eddig nem adott sem Trump, sem a Hamász nyilatkozataira, ám a hadsereg pénteken bejelentette, hogy csökkenti katonai műveleteinek intenzitását a Gázai övezetben. A lépést többen a tárgyalások előkészítésének jeleként értelmezték.



A béketervről folytatott egyeztetésekben a katari kormány is aktív szerepet vállal. Majed Al-Ansari, a katari miniszterelnök tanácsadója és a külügyminisztérium szóvivője üdvözölte a Hamász bejelentését, és reményét fejezte ki, hogy a túszok szabadon engedése gyorsan és biztonságosan megtörténhet. Hasonló támogatásról számolt be az egyiptomi külügyminisztérium is, amely közleményében „felelős cselekvésre” szólította fel a feleket, valamint a humanitárius segélyek akadálytalan bejutását sürgette az ENSZ csatornáin keresztül.



Trump eredetileg három-négy napos határidőt szabott a Hamásznak a válaszadásra, de pénteken vasárnapig meghosszabbította azt, egyúttal figyelmeztetve, hogy elutasítás esetén „soha nem látott pokol” vár a szervezetre. A nyilatkozatok azonban most arra utalnak, hogy a Hamász legalábbis hajlandó tárgyalni, ami új fejezetet nyithat a gázai konfliktus történetében.



Ha a tűzszünet és a túszok szabadon bocsátása megvalósul, az nemcsak a térség stabilitása szempontjából lenne mérföldkő, hanem az amerikai külpolitika számára is jelentős győzelmet jelentene – különösen Trump második elnöki ciklusának középső szakaszában, amikor egyre nagyobb figyelem irányul a globális biztonsági kihívásokra és az Egyesült Államok befolyásának helyreállítására a Közel-Keleten.