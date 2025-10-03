Háború

A Hamász kész minden izraeli túsz szabadon engedésére és Gáza irányításának átadására

A Hamász közleménye így a Trump-adminisztráció békekezdeményezésének első kézzelfogható eredményét jelenti, amely - ha a tárgyalások valóban elindulnak - akár a Gázai övezet háború utáni rendezésének alapját is megteremtheti. 2025.10.03 22:00 ma.hu

A palesztin iszlamista szervezet, a Hamász bejelentette, hogy kész elengedni valamennyi izraeli túszt, és tárgyalásokat kezdeni a részletek kidolgozásáról a Donald Trump amerikai elnök által hétfőn bemutatott béketerv alapján. A közlemény szerint a szervezet azt is elfogadta, hogy a Gázai övezet irányítását egy független palesztin testületnek adja át, amely szakértőkből és technokratákból állna, és széleskörű arab, illetve iszlám támogatással működne.



A Hamász döntését „alapos tanulmányozás” után hozta meg, miután megismerte az amerikai elnök húszpontos békejavaslatát. A terv egy azonnali tűzszünetet, túsz- és fogolycserét, valamint az izraeli csapatok fokozatos kivonását írja elő a Gázai övezetből. A dokumentum emellett egy átmeneti nemzetközi közigazgatási mechanizmus létrehozását is tartalmazza, amely a háború utáni stabilitást hivatott biztosítani.



A szervezet közleményében azt írta, hogy elfogadja „az elnök javaslatában szereplő csereformulát”, amely alapján a megszálló hatalom fogságában lévő palesztin rabok szabadon bocsátásáért cserébe minden izraeli túszt, köztük az elhunytak földi maradványait is átadja. Hozzátették, hogy a Hamász kész közvetítőkön keresztül azonnali tárgyalásokba kezdeni a gyakorlati megvalósításról, ami új fejezetet nyithat a több mint másfél éve tartó konfliktus történetében.



A szervezet külön kiemelte, hogy a Gázai övezet irányítását nem kívánja megtartani, hanem egy „független palesztin testületre” bízná azt. A közlemény szerint a testület olyan szakértőkből és technokratákból állna, akik a palesztin nemzeti konszenzus alapján, valamint az arab és iszlám országok támogatásával működnének. Ez a lépés egyben válasz lehet azokra a nemzetközi aggodalmakra, amelyek a Hamász politikai és katonai szerepének jövőjét érintették a háború utáni rendezés során.



Elemzők szerint a Hamász mostani állásfoglalása az első komoly jel arra, hogy a szervezet hajlandó lehet kompromisszumot kötni egy amerikai-izraeli közvetítésű békefolyamat keretében. Bár a részletek egyelőre nem ismertek, és a szervezet nem tett említést a leszerelésről, a túszok átadásának időpontjáról vagy a fegyvernyugvás menetrendjéről, a bejelentés önmagában is jelentős politikai fordulatnak számít.



A nemzetközi reakciók egyelőre visszafogottak, de több arab állam, köztük Katar és Egyiptom, üdvözölte a Hamász hajlandóságát a tárgyalások megkezdésére. Washington a közelmúltban többször is jelezte, hogy a túszok szabadon bocsátása és a tűzszünet megteremtése egyaránt kulcsfontosságú elemei a béke felé vezető útnak.