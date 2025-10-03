Háború
Trump vasárnap estig adott határidőt a Hamásznak vagy pokolra juttatja őket
Az amerikai elnök ultimátumot adott a Hamásznak a béketerv elfogadására.2025.10.03 14:00ma.hu
Donald Trump amerikai elnök vasárnap estig adott határidőt a Hamásznak, hogy elfogadja az általa bemutatott 20 pontos gázai béketervet. A korábbi amerikai államfő drámai hangvételű üzenetben közölte: ha a palesztin szervezet elutasítja a javaslatot, „soha nem látott pokol” zúdul rájuk.
Trump pénteki közösségi médiás bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a Közel-Kelet békéje immár elkerülhetetlen, akár tárgyalásos megoldás, akár erő alkalmazása révén. Felszólította a Hamászt, hogy haladéktalanul engedje szabadon az összes túszt, köztük az elhunytak holttesteit is. Hangsúlyozta, hogy a nemzetközi közösség támogatja a kezdeményezést, és figyelmeztetett: ha vasárnap este washingtoni idő szerint hat óráig nem születik megállapodás, a Hamász példátlan következményekkel számolhat.
Az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu a Fehér Házban tett hétfői látogatása során teljes támogatásáról biztosította az amerikai javaslatot. A terv tűzszünetet, túsz- és fogolycserét, valamint egy nemzetközi igazgatás létrehozását irányozza elő Gázában, amely átmenetileg a palesztin terület irányítását látná el. A megállapodás egyik alapfeltétele, hogy a Hamász lefegyverezze harcosait és gyakorlatilag feladja fegyveres ellenállását.
Trump korábban úgy nyilatkozott, hogy a szervezetnek „három-négy napja” van a döntés meghozatalára. A tárgyalásokba szorosan bekapcsolódtak Katar és más arab szövetségesek is, akik a Hamász vezetőit a terv elfogadására ösztönözték. A közel-keleti közvetítők szerint a Hamász politikai szárnya komoly nyomás alatt áll, hiszen a nemzetközi elszigetelődés és az izraeli katonai műveletek folytatódása egyaránt súlyos következményekkel járhat számukra.
A mostani ultimátum a közel-keleti diplomácia egyik legélesebb fordulatát jelzi az elmúlt hónapokban. Trump retorikája ugyan sokak szerint az eszkaláció veszélyét hordozza, ugyanakkor a Fehér Házban úgy vélik, hogy a kemény hangú fenyegetés növeli a nyomást a Hamászon, és így nagyobb eséllyel lehet kikényszeríteni a békét. A következő napok döntő jelentőséggel bírnak, hiszen kiderülhet, hogy a Hamász hajlandó-e elfogadni a feltételeket, vagy a régió újabb, kiszámíthatatlan fegyveres konfliktus elé néz.
