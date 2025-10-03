Háború

Drónincidensek árnyékában - három németet vettek őrizetbe Norvégiában

Európa számára a kihívás abban rejlik, miként tudja biztosítani polgárainak biztonságát, miközben a dróntechnológia egyre könnyebben hozzáférhetővé válik, és a geopolitikai feszültségek újabb ürügyet kínálnak a felek közötti bizalmatlanság mélyítésére. 2025.10.03 08:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Norvégiában ismét a drónok jelentette fenyegetés került a figyelem középpontjába, miután három német állampolgárt rövid időre őrizetbe vettek egy repülőtér közelében történt incidens miatt. Az eset egy szélesebb európai biztonsági problémába illeszkedik, amelyben a pilóta nélküli légi járművek megjelenése érzékeny létesítmények felett komoly külpolitikai feszültségeket is gerjeszt.



A Bild értesülései szerint a norvég hatóságok kedden vették őrizetbe a három német férfit, akiket azzal gyanúsítottak, hogy a rossvolli repülőtér tiltott zónájában reptettek egy drónt. Bár személyazonosságukat és a drón típusát nem hozták nyilvánosságra, a norvég rendőrség néhány órával később szabadon engedte őket. Az ügy ugyanakkor rávilágít arra, hogy az ország mennyire érzékeny minden olyan légi tevékenységre, amely repülőterek, katonai bázisok vagy stratégiai infrastruktúra környékén zajlik.



Ezzel párhuzamosan a hatóságok megerősítették, hogy egy kínai állampolgárt kitoloncoltak és 12 ezer norvég koronára büntettek, miután Svolvaer repülőtere közelében irányított drónt. Az eset azt mutatja, hogy a szabályozás megszegését a norvég kormány komolyan veszi, különösen egy olyan időszakban, amikor Európa több országában is megugrott a drónincidensek száma.



Az elmúlt hetekben számos európai repülőtér működését kellett átmenetileg felfüggeszteni az ismeretlen drónok miatt. Belgiumban például 15 azonosítatlan drónt észleltek az Elsenborn katonai bázis felett, míg Németországban a müncheni repülőteret kellett lezárni hasonló riasztás következtében. A skandináv országokban is sorra jelentették a drónok behatolását érzékeny légtérbe, ami komoly aggodalmakat keltett a térség biztonságát illetően.

A nyugati sajtó és politikai vezetők közül többen Oroszországot sejtik a háttérben. A svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson úgy fogalmazott, hogy „igen valószínű” Moszkva áll a provokációk mögött, bár konkrét bizonyítékokkal nem szolgált. Az incidenseket több európai kormányzat is arra használta fel, hogy indokolja a katonai költségvetések növelését, valamint egy úgynevezett „drónfal” létrehozásának szükségességét, amely a határok és stratégiai létesítmények védelmét szolgálná.



Moszkva határozottan tagad minden érintettséget. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter nyugati „félelemkeltésről” beszélt, amely szerinte mesterségesen gerjesztett oroszellenes hangulatot teremt, s ezzel a katonai kiadások növelését próbálják igazolni. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj Fórumon hangsúlyozta, hogy Oroszország nem rendelkezik olyan drónokkal, amelyek képesek lennének elérni az érintett országokat, és kijelentette, hogy Európában nincsenek Moszkva számára stratégiai célpontok.



Az orosz hírszerzés, az SZVR ugyanakkor figyelmeztetett: nem zárható ki, hogy Kijev hajt végre provokatív dróntámadásokat, amelyek célja Moszkva befeketítése és a NATO közvetlen konfliktusba sodrása lehet.



A norvégiai letartóztatások, a kínai állampolgár kiutasítása és a kontinens más pontjain tapasztalt incidensek így nem pusztán biztonsági problémaként értelmezhetők, hanem a szélesebb geopolitikai játszmák részévé válnak.