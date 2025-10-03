Erőszak

Tragédia Manchesterben - rendőri lövés végzett a zsinagógai támadás egyik áldozatával

Egy manchesteri zsinagóga közelében elkövetett támadás két halálos áldozatot követelt, ám a brit hatóságok vizsgálata szerint az egyik áldozat nem a támadó kezétől, hanem egy rendőri lövés következtében hunyt el. Az eset súlyos kérdéseket vet fel a terrorellenes műveletek során alkalmazott fegyverhasználat és a rendőrségi elszámoltathatóság kapcsán.



A Greater Manchester Police főkapitánya, Stephen Watson közölte, hogy a támadást elkövető Jihad al-Shamie, egy 35 éves, szíriai származású brit állampolgár nem rendelkezett lőfegyverrel. A vizsgálat első eredményei szerint a 66 éves Melvin Cravitz halálát az egyik beavatkozó fegyveres rendőr lövése okozta. A rendőrség vezetője tragikus és előre nem látható következménynek nevezte az esetet, amely szerinte a helyzet gyors megfékezése érdekében hozott szükségszerű döntés eredménye volt.



A támadás a Crumpsall városrészben található Heaton Park Hebrew Congregation zsinagóga előtt történt. A gyanú szerint al-Shamie autóval hajtott a tömegbe, majd egy embert késsel megsebesített, mielőtt a helyszínre érkező rendőrök végül lelőtték. A hétperces intervallum, amely a riasztás és a támadó halála között telt el, jól mutatja, milyen gyors és intenzív rendőri akcióra került sor. A két halálos áldozat közül a másik, a 53 éves Adrian Daulby szintén a támadás következtében vesztette életét.

A rendőrség tájékoztatása szerint a kórházba szállított három sérült közül legalább egy szintén lőfegyver okozta sebesülést szenvedett. Ez tovább erősíti azt a gyanút, hogy a támadás megfékezése közben több lövedék is eltalálhatta a körülötte lévő civileket.



A brit hatóságok a történtek után haladéktalanul vizsgálatot indítottak. Az Independent Office for Police Conduct, amely a fegyverhasználattal kapcsolatos ügyek felügyeletéért felel, már megkezdte az eljárást. A fegyvert használó rendőröket egyelőre tanúként kezelik, nem gyanúsítottként. Watson főkapitány ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az akció célja az volt, hogy egy „brutális és veszélyes támadást” minél gyorsabban lezárjanak, és megvédjék a jelenlévő civileket.



A történtek politikai és külpolitikai visszhangja sem maradt el. Az Egyesült Királyságban évek óta fokozott figyelem övezi a vallási közösségek elleni erőszakos cselekményeket, különösen a zsinagógák és más zsidó intézmények biztonságát. A mostani eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a terrorfenyegetettség továbbra is kézzel fogható, miközben a rendőrségnek olyan környezetben kell fellépnie, ahol a másodpercek alatt hozott döntések végzetes következményekkel járhatnak.



A támadás ügyében három személyt tartóztattak le, akiket a gyanú szerint részt vehettek a merénylet megtervezésében. Ez arra utal, hogy a hatóságok nem tekintik a támadást elszigetelt cselekménynek, hanem egy szervezettebb terrorista összeesküvés részeként vizsgálják.