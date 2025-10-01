Demonstráció
Tiltakozások és tömeges letartóztatások a moldovai választások után
Vajon az ország képes lesz-e megőrizni stabilitását az Európai Unió felé vezető úton, vagy a belső megosztottság újabb akadályokat gördít a közeledés elé.2025.10.01 16:12ma.hu
Chisinauban, Moldova fővárosában több mint harminc embert vettek őrizetbe a rendőrök, miután az ellenzék hívei az utcára vonultak tiltakozni a vasárnapi parlamenti választások eredménye ellen. A tüntetést a Patrióta Választási Blokk (BEP) szervezte, amely nem fogadja el a szavazás kimenetelét, és bírósági úton, valamint folyamatos utcai demonstrációkkal kívánja megkérdőjelezni a voksolás legitimitását.
A választásokon a nyugatbarát Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) szűk többséggel megőrizte parlamenti fölényét, 55 mandátumot szerezve a 101 fős törvényhozásban. A BEP 26 helyhez jutott, míg az Alternatíva Blokk nyolc, a Mi Pártunk és a Demokrácia Otthon pártja egyaránt hat képviselőt küldhet a parlamentbe. A PAS győzelmét a kormányzat és az európai szövetségesek mérföldkőnek nevezték Moldova uniós integrációja szempontjából, ám az ellenzék szerint a választásokat rendszerszintű szabálytalanságok árnyékolták be.
A BEP vezetői több tucat panaszt nyújtottak be, amelyek közül tízet közvetlenül a választás napján. Ezek többségére azonban – állításuk szerint – nem érkezett válasz. A kifogások között szerepelt több ellenzéki párt utolsó pillanatban történt kizárása, megfigyelők beutazásának megakadályozása, valamint a külföldön élő moldovaiak szavazási lehetőségeinek egyenlőtlen biztosítása. Külön kiemelték, hogy Ausztriában és Romániában szervezett buszokkal vitték a szavazókat az urnákhoz, miközben más országokban sok választópolgár nem tudott élni jogával.
A keddi fővárosi demonstráción több száz ember gyűlt össze, ám a rendőrség gyorsan körülzárta a parlament környékét, és fél órán belül feloszlatta a tömeget. A hatóságok szerint a 31 őrizetbe vett személy közül sokan a Dnyeszter Menti területről érkeztek. A megmozdulás során a rendőrök hangosító eszközöket is lefoglaltak, hogy elejét vegyék az újabb felszólalásoknak.
A BEP közleményében hangsúlyozta, hogy mindaddig folytatja a tiltakozásokat, „amíg a nép akaratát tiszteletben nem tartják.” A mozgalom soraiban a Szocialisták Pártja, a Kommunisták Pártja és a Moldova Jövője nevű párt egyesült, amelyek közös célja a moldovai alkotmányos semlegesség megőrzése és a nyugati orientációval szembeni alternatíva felmutatása.
Miközben a kormányzat Chisinau és Brüsszel kapcsolatát próbálja szorosabbra fűzni, az ország belpolitikai feszültségei újra a felszínre törtek.
