Erőszak
Robbanások és lövöldözés rázta meg Münchent
Az eset ismét ráirányította a figyelmet a belbiztonsági kihívásokra és a hatóságok gyors reagálásának fontosságára.2025.10.01 10:03ma.hu
Súlyos incidens történt szerdán reggel a németországi München északi részén, ahol robbanásokat és lövéseket lehetett hallani. A Bild beszámolója szerint egy férfi feltehetően felrobbantotta szülei házát, majd saját életét is kioltotta. A történtek során egy másik embert is lőtt sebesülésekkel találtak meg, de az eset részletei egyelőre tisztázatlanok.
A rendőrség és a tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki a Lerchenau városrészben történt események helyszínére. Speciális egységek, köztük tűzszerészek is bekapcsolódtak a műveletbe, a környéket lezárták, és a hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a területet. Szemtanúk több hangos dörrenésről számoltak be, amelyeket a hatóságok is megerősítettek.
A Bild értesülései szerint a ház, ahol a robbanások történtek, lángra kapott, és a helyszínen megtalálták egy férfi holttestét. A lap úgy tudja, hogy a férfi a saját szülei otthonát robbantotta fel, majd önkezével vetett véget életének. A hatóságok ugyanakkor hivatalosan egyelőre csak annyit közöltek, hogy egy holttestet és egy sérültet találtak.
A müncheni rendőrség hangsúlyozta: a lakosság nincs közvetlen veszélyben. A közlemény szerint az akció kizárólag a felrobbant és égő lakóépülethez kapcsolódik, és semmilyen összefüggésben nincs az Oktoberfesttel, amely szeptember 20. és október 5. között zajlik a városban. A világ egyik legnagyobb sörfesztiválja idén is több millió látogatót vonz, ezért a hatóságok fokozott biztonsági intézkedéseket tartanak érvényben.
Az eset háttere és a motivációk egyelőre nem világosak. A német sajtó kiemeli, hogy bár a történtek helyi jellegűnek tűnnek, Németországban általánosan érzékeny téma a közbiztonság kérdése, különösen a nagy tömegrendezvények idején.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 16:12 Tiltakozások és tömeges letartóztatások a moldovai választások után
- 14:10 Dánia tartalékosokat hív be drónészlelések után
- 12:05 Halálos földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket - videók
- 10:03 Robbanások és lövöldözés rázta meg Münchent
- 8:01 Leállt az amerikai kormány
- 6:31 Ukrán kamikaze drón sodródott a török tengerpartra - videó
- 22:51 KTK: a kormány a háború miatti veszélyhelyzet meghosszabbítását kezdeményezi
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06