Erőszak

Robbanások és lövöldözés rázta meg Münchent

Súlyos incidens történt szerdán reggel a németországi München északi részén, ahol robbanásokat és lövéseket lehetett hallani. A Bild beszámolója szerint egy férfi feltehetően felrobbantotta szülei házát, majd saját életét is kioltotta. A történtek során egy másik embert is lőtt sebesülésekkel találtak meg, de az eset részletei egyelőre tisztázatlanok.



A rendőrség és a tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki a Lerchenau városrészben történt események helyszínére. Speciális egységek, köztük tűzszerészek is bekapcsolódtak a műveletbe, a környéket lezárták, és a hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a területet. Szemtanúk több hangos dörrenésről számoltak be, amelyeket a hatóságok is megerősítettek.



A Bild értesülései szerint a ház, ahol a robbanások történtek, lángra kapott, és a helyszínen megtalálták egy férfi holttestét. A lap úgy tudja, hogy a férfi a saját szülei otthonát robbantotta fel, majd önkezével vetett véget életének. A hatóságok ugyanakkor hivatalosan egyelőre csak annyit közöltek, hogy egy holttestet és egy sérültet találtak.



A müncheni rendőrség hangsúlyozta: a lakosság nincs közvetlen veszélyben. A közlemény szerint az akció kizárólag a felrobbant és égő lakóépülethez kapcsolódik, és semmilyen összefüggésben nincs az Oktoberfesttel, amely szeptember 20. és október 5. között zajlik a városban. A világ egyik legnagyobb sörfesztiválja idén is több millió látogatót vonz, ezért a hatóságok fokozott biztonsági intézkedéseket tartanak érvényben.



Az eset háttere és a motivációk egyelőre nem világosak. A német sajtó kiemeli, hogy bár a történtek helyi jellegűnek tűnnek, Németországban általánosan érzékeny téma a közbiztonság kérdése, különösen a nagy tömegrendezvények idején.