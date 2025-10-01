Háború
Ukrán kamikaze drón sodródott a török tengerpartra - videó
A Fekete-tenger térsége nem csupán a hadműveletek közvetlen frontvonalában áll, hanem a konfliktus mellékhatásai is fenyegetést jelentenek a környező országokra és a globális kereskedelmi útvonalakra.2025.10.01 06:31ma.hu
Egy 300 kilogramm robbanóanyagot szállító, ukrán gyártmányú tengeri kamikaze drónt találtak Törökország Fekete-tenger partjainál, Trabzon kikötőváros közelében. A török hatóságok kedden közölték, hogy a veszélyes szerkezetet helyi halászok fogták ki a hálójukba, majd vontatták partra, mielőtt kiderült volna, mivel is állnak szemben.
A Trabzon kormányzói hivatala szerint a „külföldi eredetűnek” tartott tárgy észlelését követően azonnal biztonsági intézkedéseket vezettek be, és a török haditengerészet elit búváregységeit (SAS) riasztották a helyszínre. A közlemény külön felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy hasonló tárgyakkal tilos kapcsolatba lépni, mivel komoly veszélyt jelenthetnek.
A Habertürk török lap szerint a szakértők végül azonosították az eszközt: a Magura V5 típusú, ukrán fejlesztésű öngyilkos drónról volt szó, amelyet kifejezetten tengeri hadviselésre terveztek. A hajótestben 300 kilogrammnyi robbanóanyagot találtak, amely súlyos károkat okozhatott volna, ha működésbe lép.
Az egyik halász, Halil Ibrahim Bozok úgy nyilatkozott, hogy éjjel szardellafogás közben észlelték a radarjukon az ismeretlen tárgyat. „Először azt hittük, hogy egy üvegszálas csónak sodródik, ezért nem gondoltuk, hogy robbanóanyagot rejt. Közelebb vontuk, majd a parti őrséget is értesítettük” – idézte szavait a lap.
Ez nem az első alkalom, hogy a Fekete-tenger török felségvizein háborús eszközök bukkannak fel. 2023 decemberében a Boszporusz-szorostól keletre találtak egy aknát, amelyet szintén a háborús körülmények sodortak a térségbe. A 2022-es ukrajnai háborús eszkaláció óta több alkalommal is jelentettek elsodródott tengeri aknákat a régióban, amelyek a nemzetközi hajózási útvonalak biztonságát is veszélyeztetik.
Ankara ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a török biztonsági erők minden eszközzel dolgoznak a tengeri közlekedés és a lakosság védelmén.
Trabzon Çarşıbaşı'nda balıkçıların ağına takılan araç,Ukrayna'ya ait Magura V5 kamikaze tipi insansız deniz aracı. Rus gemilerine karşı kullanılan bir model, içinde ne var.? Ekipler incelemede.— Hanım Kız 💛💙 (@engl62030841) September 30, 2025
Olay yerine SAT timi sevk edilmişpic.twitter.com/vwP34F11NO
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 16:12 Tiltakozások és tömeges letartóztatások a moldovai választások után
- 14:10 Dánia tartalékosokat hív be drónészlelések után
- 12:05 Halálos földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket - videók
- 10:03 Robbanások és lövöldözés rázta meg Münchent
- 8:01 Leállt az amerikai kormány
- 6:31 Ukrán kamikaze drón sodródott a török tengerpartra - videó
- 22:51 KTK: a kormány a háború miatti veszélyhelyzet meghosszabbítását kezdeményezi
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06