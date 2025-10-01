Háború

Ukrán kamikaze drón sodródott a török tengerpartra - videó

A Fekete-tenger térsége nem csupán a hadműveletek közvetlen frontvonalában áll, hanem a konfliktus mellékhatásai is fenyegetést jelentenek a környező országokra és a globális kereskedelmi útvonalakra.

Egy 300 kilogramm robbanóanyagot szállító, ukrán gyártmányú tengeri kamikaze drónt találtak Törökország Fekete-tenger partjainál, Trabzon kikötőváros közelében. A török hatóságok kedden közölték, hogy a veszélyes szerkezetet helyi halászok fogták ki a hálójukba, majd vontatták partra, mielőtt kiderült volna, mivel is állnak szemben.

A Trabzon kormányzói hivatala szerint a „külföldi eredetűnek” tartott tárgy észlelését követően azonnal biztonsági intézkedéseket vezettek be, és a török haditengerészet elit búváregységeit (SAS) riasztották a helyszínre. A közlemény külön felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy hasonló tárgyakkal tilos kapcsolatba lépni, mivel komoly veszélyt jelenthetnek.

A Habertürk török lap szerint a szakértők végül azonosították az eszközt: a Magura V5 típusú, ukrán fejlesztésű öngyilkos drónról volt szó, amelyet kifejezetten tengeri hadviselésre terveztek. A hajótestben 300 kilogrammnyi robbanóanyagot találtak, amely súlyos károkat okozhatott volna, ha működésbe lép.

Az egyik halász, Halil Ibrahim Bozok úgy nyilatkozott, hogy éjjel szardellafogás közben észlelték a radarjukon az ismeretlen tárgyat. „Először azt hittük, hogy egy üvegszálas csónak sodródik, ezért nem gondoltuk, hogy robbanóanyagot rejt. Közelebb vontuk, majd a parti őrséget is értesítettük” – idézte szavait a lap.

Ez nem az első alkalom, hogy a Fekete-tenger török felségvizein háborús eszközök bukkannak fel. 2023 decemberében a Boszporusz-szorostól keletre találtak egy aknát, amelyet szintén a háborús körülmények sodortak a térségbe. A 2022-es ukrajnai háborús eszkaláció óta több alkalommal is jelentettek elsodródott tengeri aknákat a régióban, amelyek a nemzetközi hajózási útvonalak biztonságát is veszélyeztetik.

Ankara ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a török biztonsági erők minden eszközzel dolgoznak a tengeri közlekedés és a lakosság védelmén.

