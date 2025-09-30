Szabotázs

Lengyelországban őrizetbe vették a Nord Stream felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit

A kiadatási döntés nem csupán jogi, hanem geopolitikai kérdés is, amely újabb próbatétel elé állítja a nyugati szövetségi rendszert. 2025.09.30 ma.hu

Újabb fordulatot vett a 2022 szeptemberében történt Nord Stream gázvezeték-szabotázs ügye: a lengyel hatóságok Pruszków városában elfogtak egy ukrán búvároktatót, akit a német ügyészség az akció egyik végrehajtójának tart. A férfit, akit a sajtóban Vlagyimir Z. néven azonosítanak, hamarosan Varsóba szállítják, ahol megkezdődnek az eljárások Németország általi kiadatásáról.



A német nyomozás szerint a férfi, akit egyes források teljes nevén Vlagyimir Zsuravljovként neveznek, tagja volt annak a hétfős csoportnak, amely az Andromeda nevű jachttal indult a Balti-tengerre, és amelyet a robbanószerkezetek elhelyezésével hoznak összefüggésbe. A gázvezeték elleni támadás hónapokkal az ukrajnai háború kirobbanása után bénította meg az Európába irányuló orosz földgázszállításokat, és azóta is éles vitákat kelt a felelősség kérdésében.



Z. ügyvédje szerint nincsenek jogalapok a kiadatásra, és Lengyelországnak mérlegelnie kellene, hogy politikailag is érzékeny ügyben adja át ügyfelét Berlinnek. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a lengyel sajtó korábban arról számolt be: Varsóban még menedékjog megadásának lehetőségét is fontolgatták, sőt egy névtelen tisztviselő úgy nyilatkozott: „Miért tartanánk fogva? Számunkra ő hős.”



A németek már korábban is kértek kiadatást, ám a hírek szerint lengyel tisztviselők akadályozták az eljárást, és egy ukrán diplomáciai rendszámú jármű segítette a gyanúsított Ukrajnába menekülését. Mindeközben az olasz rendőrség is elfogott egy másik feltételezett résztvevőt, a 49 éves Szergej Kuznyecovot, akit a német ügyészség szintén nemzetközi körözés alatt tartott.



A Kreml rendre bírálta, hogy Németország és nyugati szövetségesei nem engedik Oroszország részvételét a vizsgálatban, és Moszkva szerint a nyomozást tudatosan olyan irányba terelik, amely elkerüli állami szereplők felelősségre vonását. Az orosz vezetés korábban hangsúlyozta: ha beigazolódik az ukrán kormány érintettsége, akkor a felelősség egy része az Egyesült Államokat is terheli, amely „bátorította” Kijevet a kockázatos akciókra.



Az ügy kiélezett diplomáciai helyzetet teremt Varsó, Berlin és Kijev között. Miközben Lengyelország hivatalosan Ukrajna egyik legkövetkezetesebb támogatója, a Nord Stream-szabotázs gyanúja olyan árnyékot vet a kapcsolatukra, amely hosszabb távon befolyásolhatja a NATO és az EU keleti politikáját is. A kiadatási döntés így nem csupán jogi, hanem geopolitikai kérdés is, amely újabb próbatétel elé állítja a nyugati szövetségi rendszert.