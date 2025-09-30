Botrány

Nagyhatalmú emberek fenyegetéseire figyelmeztetnek Epstein ügyében

A republikánus Marjorie Taylor Greene azt mondta, hogy Epstein "nem lett öngyilkos", miközben megismételte a szexuális bűnelkövető iratainak nyilvánosságra hozatalára irányuló törekvéseit. 2025.09.30 ma.hu

Egyre nagyobb politikai feszültséget kelt Washingtonban Jeffrey Epstein titkosított iratainak ügye. Az amerikai republikánus képviselő, Marjorie Taylor Greene figyelmeztetett: „hatalmas erők” próbálják elhallgattatni, miközben ismételten a dokumentumok teljes körű nyilvánosságra hozatalát követeli. Greene hangsúlyozta, hogy „nem öngyilkos”, és ha bármi történne vele, azt nem önkezűleg idézte volna elő.



A georgiai képviselő a hétvégén az X közösségi oldalon közölte: támogatja republikánus kollégája, Thomas Massie indítványát, amely célja, hogy az Igazságügyi Minisztérium minden, eddig visszatartott Epstein-iratot nyilvánosságra hozzon. A kezdeményezéshez 218 aláírás szükséges ahhoz, hogy kikerülve a bizottsági szakaszt közvetlenül a képviselőház elé kerüljön. Greene szerint ez elengedhetetlen lépés ahhoz, hogy fény derüljön az általa „Epstein-féle erőszak- és pedofilhálózatnak” nevezett ügy részleteire.



Greene bejegyzésében kemény hangon üzent követőinek: „Ha bármi történik velem, kérem, derítsék ki, melyik külföldi kormány vagy mely befolyásos személyek lennének hajlandóak ilyen messzire menni, hogy megakadályozzák az igazság nyilvánosságra kerülését.” Szavai egyértelműen utaltak arra, hogy az ügy szerinte túlmutat a belpolitikai vetélkedéseken, és mélyebb, nemzetközi érdekek fonódhatnak össze benne.



Az Epstein-akták ügye hónapok óta a közéleti viták középpontjában áll. A ház felügyeleti bizottsága korábban több tízezer oldalnyi anyagot hozott nyilvánosságra, köztük bírósági dokumentumokat, megfigyelési felvételeket és pénzügyi iratokat. Pénteken újabb csomag került nyilvánosságra, amelyben naptárak, repülési naplók és pénzügyi kimutatások szerepeltek olyan nevekkel, mint Elon Musk, Peter Thiel és Steve Bannon. A republikánusok szerint a demokraták „szelektíven” válogatták össze az anyagokat, hogy elsősorban konzervatív szereplőket hozzanak kellemetlen helyzetbe, miközben más dokumentumokat továbbra is visszatartanak.



Greene mindeközben azt állítja, a Fehér Ház nyomást gyakorol a törvényhozókra, hogy ejtsék az indítványt. Ennek ellenére leszögezte, hogy nem hajlandó visszavonulni: „Minden esetben és minden körülmények között kiállok a szexuálisan bántalmazott és megerőszakolt lányok és nők mellett.”



Jeffrey Epstein neve 2019-ben vált ismét világszerte ismertté, amikor a manhattani börtönben – hivatalosan öngyilkosság következtében – meghalt, miközben szexkereskedelemmel és kiskorúak bántalmazásával kapcsolatos vádak miatt állt bíróság elé. Halála körülményei, valamint az, hogy a hatóságok azóta is több tízezer oldalnyi dokumentumot tartanak vissza, továbbra is táplálják a közvélemény és a politikai szereplők gyanakvását.

Greene mostani fellépése így egyszerre szól a transzparencia követeléséről, a politikai ellentétek kiéleződéséről és arról a szélesebb társadalmi vitáról, amelyben a hatalommal való visszaélés, a befolyásos elit szerepe és a jogállami intézmények iránti bizalom is központi kérdéssé vált.