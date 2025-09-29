Szavazás

Szoros eredmény a moldovai választásokon

A moldovai parlamenti választások hivatalos eredményei szerint a Maia Sandu elnök vezette, EU-párti Akció és Szolidaritás Párt (PAS) a szavazatok 50,2 százalékát szerezte meg, miközben az ellenzék mindössze hajszálnyival maradt le mögötte. A voksolást azonban súlyos csalásvádak és a külföldi szavazóhelyiségek körüli viták árnyékolták be.



A Központi Választási Bizottság hétfőn hozta nyilvánosságra a végleges adatokat, amelyek szerint az oroszbarát Patrióta Választási Blokk a voksok 24,2 százalékát gyűjtötte össze, míg a centrista Alternativa 8 százalékot, a baloldali, euroszkeptikus Mi Pártunk pedig 6,2 százalékot ért el. A kisebb pártok közül a szintén EU-párti PPDA a parlamenti küszöböt éppen meghaladva 5,6 százalékkal jutott be. Több kisebb politikai erő azonban 1 százalékot sem tudott elérni.



A választások tisztaságát illetően számos kifogás érkezett. Kiemelt vita tárgyát képezte a külföldi szavazás, hiszen a 301 külföldi szavazókörből mindössze kettőt nyitottak meg Oroszországban, jóllehet ott él a legnagyobb moldovai diaszpóra, becslések szerint félmillió fő. Ennek következtében Moszkvában hosszú sorok alakultak ki, s végül alig több mint négyezer szavazatot tudtak leadni, míg Olaszországban több mint hetven szavazóhelyiséget nyitottak, ahol tízezrek adhatták le voksukat. Az ellenzék szerint ez döntően befolyásolta az eredményt.



Igor Dodon volt elnök, a Patrióta Blokk egyik vezetője úgy nyilatkozott, hogy a kormányzó erő hatalmát kizárólag a nyugati országokban élő moldovaiak szavazatai mentették meg. Ezzel szemben Maia Sandu az eredményeket a „moldovaiak világos döntésének” nevezte, hozzátéve, hogy sikerült ellenállni „Moszkva beavatkozási kísérleteinek és pénzügyi befolyásának”.



Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen üdvözölte az eredményt, kijelentve: „Semmiféle kísérlet a félelemkeltésre vagy a megosztásra nem törte meg elszántságukat. Önök világossá tették döntésüket: Európa, demokrácia, szabadság.”



A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov nem kívánta kommentálni a végeredményt, ugyanakkor megjegyezte, hogy több politikai erő is szabálytalanságokról és visszaélésekről számolt be. Moszkva rendre visszautasítja a moldovai kormány vádjait, miszerint közvetlenül beavatkozna a választásokba.