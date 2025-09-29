Erőszak
Újabb áldozatokat találtak a michigani templomtámadás romjai között
Az elkövetőt volt tengerészként azonosították.2025.09.29 16:16ma.hu
A vasárnapi michigani templomtámadás tragédiája tovább súlyosbodott, miután a hatóságok újabb két holttestet találtak a lángokban elpusztult mormon templom romjai között. Így a halálos áldozatok száma négyre emelkedett, a fegyveres elkövetővel együtt pedig összesen öt ember vesztette életét. A rendőrség tájékoztatása szerint több hívő még mindig eltűntként szerepel, miközben a romok átvizsgálása folytatódik.
William Renye, a Grand Blanc-i rendőrség vezetője elmondta, hogy a megtalált két áldozat lőtt sebek következtében halt meg. Hangsúlyozta, hogy a rendőrök és tűzoltók 30 másodpercen belül a helyszínen voltak az első segélyhívás után, és ennek köszönhetően sikerült több életet megmenteni. Jelenleg hét sérültet kezelnek stabil állapotban, egy további sebesült állapota azonban továbbra is kritikus.
A templomot teljesen elpusztította a támadás során keletkezett tűz. A nyomozás eddigi eredményei szerint a támadó benzinnel gyorsította fel a lángok terjedését, a helyszínen pedig több gyanús robbanószerkezetet is találtak. Az ATF különleges ügynöke, James Deir szerint nem egyértelmű, hogy az eszközöket a gyújtogatás során használták-e, ugyanakkor a környéken több templom és középület ellen is bombafenyegetések érkeztek a támadást követően.
A hatóságok azonosították az elkövetőt: a 40 éves Thomas Jacob Sanford a közeli Burton városából származott, és korábban a tengerészgyalogság őrmestereként szolgált Irakban 2007 és 2008 között. A hadsereg tájékoztatása szerint több kitüntetést is kapott szolgálata idején, köztük az Irak Hadjárati Érmet és a Haditengerészeti Fegyelmi Érmet.
A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vezetésével folyó nyomozás jelenleg „célzott erőszakos cselekményként” kezeli a támadást, de az indíték továbbra sem ismert. A rendőrség lezárta Sanford lakhelyét, ahol nagyszabású házkutatás zajlik, miközben a helyi közösség mély sokkban próbál szembenézni a példátlan tragédiával.
🚨🇺🇸 GRAND BLANC LDS CHURCH SHOOTING: BUILDING ENGULFED IN FLAMES— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 28, 2025
Police confirm 6-8 victims after a shooting at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints on McCandlish Rd in Grand Blanc, MI, just outside Flint.
The shooter is down, but the church is now fully engulfed in... https://t.co/ToZnFKeN1E pic.twitter.com/zAE9B4uHMj
