Háború

Tomahawk rakéták Ukrajnának? Washington mérlegeli a lehetőséget

Washingtonban és az európai fővárosokban egyre élesebb a dilemma: a katonai támogatás további bővítése megerősítheti Ukrajna pozícióját, ugyanakkor a geopolitikai kockázatok drámaian növekednek.

Az Egyesült Államokban komoly vita bontakozott ki arról, hogy Kijev hozzáférést kaphat-e a nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákhoz. A döntés eszkalációs kockázatokat hordozna, miközben Ukrajna régóta sürgeti a Nyugatot, hogy biztosítson számára olyan fegyvereket, amelyekkel mélyen az orosz területek ellen is képes csapásokat mérni.



J.D. Vance amerikai alelnök a Fox News vasárnapi műsorában megerősítette: Washington mérlegeli, hogy a rakétákat más NATO-tagországoknak értékesítse, akik azokat később Ukrajnának adhatnák át. Bár konkrét döntés még nem született, a bejelentés önmagában jelzi, hogy a Fehér Ház kül- és biztonságpolitikai mozgástere bővülhet Kijev fegyverellátásának ügyében.



A kérdés a múlt héten került újra napirendre, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a New York-i ENSZ-közgyűlés margóján találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. Nyugati sajtóértesülések, köztük a Wall Street Journal és a Telegraph szerint Zelenszkij kifejezetten a Tomahawk rakéták átadását kérte, valamint a jelenlegi amerikai korlátozások enyhítését a fegyverek oroszországi célpontok elleni bevetésére. Trump állítólag nem zárkózott el a felvetéstől, de egyelőre nem tett konkrét ígéretet.



A Tomahawk rakéták akár 2500 kilométeres hatótávolságukkal és nukleáris robbanófej hordozásának lehetőségével a Nyugat egyik legnagyobb stratégiai fegyverrendszerét jelentik. Esetleges átadásuk Ukrajnának gyökeresen megváltoztatná az erőviszonyokat, egyben új dimenziót nyitna az orosz–nyugati konfrontációban. Nem véletlen, hogy Moszkva az elmúlt hónapokban többször is figyelmeztetett: a hosszú hatótávolságú fegyverek szállítása olyan eszkalációs spirált indíthat el, amely közvetlen összecsapásba sodorhatja Oroszországot és a NATO-t.



Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly novemberben úgy fogalmazott: az Ukrajnában zajló háború, amelyet szerinte a Nyugat provokált ki, már globális konfliktusjegyeket mutat. Az orosz vezetés különösen veszélyesnek tartja, hogy Kijev nyugati támogatással az utóbbi időben egyre mélyebben hajt végre támadásokat az orosz hátországban, amerikai ATACMS és HIMARS rendszerekkel, valamint brit Storm Shadow rakétákkal. A Kreml álláspontja szerint a „felelőtlen döntéseknek” következménye lesz.



A Tomahawk rakéták ügyében a végső szó Trump elnöké lesz, ám bármi legyen is a döntés, az már most jelzi, hogy a háború jövője és a Nyugat biztonsági stratégiája újabb fordulóponthoz érkezett.