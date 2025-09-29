Erőszak

Trump - Célzott támadás keresztények ellen

Vasárnap véres támadás rázta meg Michigan államot, ahol egy férfi rontott be egy mormon templomba, majd automata fegyverrel tüzet nyitott a hívekre. Az incidensben két ember életét vesztette, további kilencen pedig megsebesültek. Donald Trump amerikai elnök élesen elítélte a történteket, „keresztények elleni célzott támadásnak” nevezve az esetet, és azonnali cselekvést sürgetett az Egyesült Államokat sújtó erőszakhullám megfékezésére.



A lövöldözés Grand Blanc városában történt, alig fél órával az istentisztelet kezdete után. A rendőrség tájékoztatása szerint a negyvenéves elkövető autójával áttörte a Jézus Krisztus Utolsó Napok Szentjeinek Egyháza bejáratát, majd gépkarabéllyal lőni kezdett a gyülekezet tagjaira. A helyszínre perceken belül kiérkező rendőrök tűzpárbajba keveredtek a támadóval, aki a helyszínen életét vesztette. A Grand Blanc-i rendőrfőnök, William Renye közölte, hogy a tíz kórházba szállított sérült közül egy a helyszínen, egy másik pedig később a kórházban hunyt el.



Az esetet súlyosbította, hogy a templomban tűz is keletkezett, amelyet a hatóságok szándékosan okozott gyújtogatásként kezelnek. A drónfelvételek tanúsága szerint a lángok gyorsan terjedtek, és a templom tetőszerkezetének jelentős részét elpusztították. A rendőrség attól tart, hogy a romok átvizsgálásakor további áldozatokra bukkanhatnak.



Donald Trump a közösségi médiában közzétett üzenetében kijelentette, hogy a támadás az Egyesült Államokat sújtó erőszakjárvány része, amelynek véget kell vetni. „Ez újabb célzott támadás a keresztények ellen hazánkban. Ennek az erőszakhullámnak azonnal véget kell érnie” – fogalmazott.



A történtek néhány nappal azután következtek be, hogy Dallasban fegyveres támadás érte az amerikai bevándorlási hivatal (ICE) egyik létesítményét. Trump már akkor jelezte, hogy a „radikális baloldali terrorizmus” elleni fellépést kiemelt feladatnak tekinti, és bejelentette: a héten végrehajtási rendeletet ír alá a hazai terrorhálózatok felszámolásáról. Az elnök utalt arra is, hogy a konzervatív közszereplő, Charlie Kirk nemrégiben történt meggyilkolása után a politikai indíttatású erőszak új szintre lépett.



A michigani támadás nyomán ismét fellángolt a vita az Egyesült Államokban a vallási közösségek biztonságáról, a fegyverviselésről és a politikai indulatok erőszakba torkolló következményeiről. A hatóságok vizsgálják a támadó indítékát, miközben a helyi közösség a sokk hatása alatt próbálja feldolgozni a tragédiát.

🚨🇺🇸 GRAND BLANC LDS CHURCH SHOOTING: BUILDING ENGULFED IN FLAMES



Police confirm 6-8 victims after a shooting at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints on McCandlish Rd in Grand Blanc, MI, just outside Flint.



The shooter is down, but the church is now fully engulfed in... https://t.co/ToZnFKeN1E pic.twitter.com/zAE9B4uHMj — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 28, 2025