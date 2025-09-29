Erőszak

Trump - Célzott támadás keresztények ellen

Lövöldözés egy mormon templomban Michiganben.

2025.09.29 12:13ma.hu
Vasárnap véres támadás rázta meg Michigan államot, ahol egy férfi rontott be egy mormon templomba, majd automata fegyverrel tüzet nyitott a hívekre. Az incidensben két ember életét vesztette, további kilencen pedig megsebesültek. Donald Trump amerikai elnök élesen elítélte a történteket, „keresztények elleni célzott támadásnak” nevezve az esetet, és azonnali cselekvést sürgetett az Egyesült Államokat sújtó erőszakhullám megfékezésére.

A lövöldözés Grand Blanc városában történt, alig fél órával az istentisztelet kezdete után. A rendőrség tájékoztatása szerint a negyvenéves elkövető autójával áttörte a Jézus Krisztus Utolsó Napok Szentjeinek Egyháza bejáratát, majd gépkarabéllyal lőni kezdett a gyülekezet tagjaira. A helyszínre perceken belül kiérkező rendőrök tűzpárbajba keveredtek a támadóval, aki a helyszínen életét vesztette. A Grand Blanc-i rendőrfőnök, William Renye közölte, hogy a tíz kórházba szállított sérült közül egy a helyszínen, egy másik pedig később a kórházban hunyt el.

Az esetet súlyosbította, hogy a templomban tűz is keletkezett, amelyet a hatóságok szándékosan okozott gyújtogatásként kezelnek. A drónfelvételek tanúsága szerint a lángok gyorsan terjedtek, és a templom tetőszerkezetének jelentős részét elpusztították. A rendőrség attól tart, hogy a romok átvizsgálásakor további áldozatokra bukkanhatnak.

Donald Trump a közösségi médiában közzétett üzenetében kijelentette, hogy a támadás az Egyesült Államokat sújtó erőszakjárvány része, amelynek véget kell vetni. „Ez újabb célzott támadás a keresztények ellen hazánkban. Ennek az erőszakhullámnak azonnal véget kell érnie” – fogalmazott.

A történtek néhány nappal azután következtek be, hogy Dallasban fegyveres támadás érte az amerikai bevándorlási hivatal (ICE) egyik létesítményét. Trump már akkor jelezte, hogy a „radikális baloldali terrorizmus” elleni fellépést kiemelt feladatnak tekinti, és bejelentette: a héten végrehajtási rendeletet ír alá a hazai terrorhálózatok felszámolásáról. Az elnök utalt arra is, hogy a konzervatív közszereplő, Charlie Kirk nemrégiben történt meggyilkolása után a politikai indíttatású erőszak új szintre lépett.

A michigani támadás nyomán ismét fellángolt a vita az Egyesült Államokban a vallási közösségek biztonságáról, a fegyverviselésről és a politikai indulatok erőszakba torkolló következményeiről. A hatóságok vizsgálják a támadó indítékát, miközben a helyi közösség a sokk hatása alatt próbálja feldolgozni a tragédiát.

