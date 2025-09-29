Erőszak

Lövöldözés és tűz pusztított egy michigani templomban

Több embert megsebesítettek egy lövöldözés során Michigan államban, egy Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházához tartozó templomban. A hatóságok közlése szerint a támadót ártalmatlanná tették, az épület pedig lángokban állt, miközben a rendőrség és a tűzoltóság nagy erőkkel vonult a helyszínre. 2025.09.29 10:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Grand Blanc Township rendőrsége vasárnap rövid közleményben erősítette meg az esetet, hozzátéve, hogy a lakosságot közvetlen veszély nem fenyegeti. A beszámolók szerint a lövöldözés után a templom teteje kigyulladt, és sűrű füst borította be a környéket. A közösségi médiában terjedő felvételek megerősítették a lángoló épület képét, amelyet több tucatnyi mentő- és rendőrautó vett körbe. A helyi Fox 2 csatorna hat-nyolc sérültről számolt be, akik között valószínűleg a gyülekezet tagjai is vannak.



Az ügy országos visszhangot váltott ki. Pam Bondi, az Egyesült Államok igazságügyi minisztere „szörnyű és elítélendő támadásnak” nevezte a történteket, hangsúlyozva, hogy a vallási közösségek elleni erőszak különösen súlyos csapást mér a társadalom biztonságérzetére. Bondi közösségi oldalán arra kérte az amerikaiakat, hogy imádkozzanak az áldozatokért és családtagjaikért, miközben a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és az Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanóanyag-ügyi Hivatal (ATF) ügynökei a helyszínre tartottak.



Dan Bongino, az FBI helyettes igazgatója megerősítette, hogy a szövetségi szervek aktívan részt vesznek a nyomozásban, és minden szükséges támogatást megadnak a helyi rendőrségnek. Bár a támadó kilétéről és indítékairól egyelőre nem közöltek részleteket, a hatóságok hangsúlyozták: az ügy vizsgálata folyamatban van, és minden körülményt tisztázni kívánnak, beleértve a tűz keletkezésének pontos okát is.



Az amerikai közvéleményt ismét sokkolta, hogy egy vallási intézmény vált fegyveres erőszak helyszínévé. A történtek nemcsak a közbiztonsági kérdéseket, hanem a fegyvertartás körüli évtizedes vitát is újra felszínre hozták, miközben a hívek és a helyi közösség súlyos lelki megrázkódtatással küzdenek.

