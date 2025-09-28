Erőszak

Véres támadás - hajóról nyitott tüzet a fegyveres az éttermi vendégekre - videó

Sokkoló támadás rázta meg az Egyesült Államok délkeleti partvidékét szombat este: fegyveresek egy hajóról nyitottak tüzet egy népszerű étterem vendégeire Észak-Karolina kisvárosában, Southportban. A lövöldözésben három ember meghalt, további nyolcan megsérültek. Az eset újabb tragikus példája annak, milyen súlyos biztonsági kihívásokkal küzd az amerikai társadalom a fegyveres erőszak terén.



A város vezetése helyi idő szerint este tíz óra előtt néhány perccel figyelmeztetést adott ki, amelyben a jachtkikötő környékének elkerülésére szólították fel a lakosságot. A közlemény szerint ismeretlen számú sérülésről érkeztek hírek, és a hatóságok minden gyanús tevékenység bejelentését kérték. Szemtanúk beszámolói alapján egy hajó közelítette meg az American Fish Company nevű vízparti éttermet, ahol az elkövető tüzet nyitott a vendégekre, majd a helyszínről elmenekült.



Az eset következtében a kisváros, amely alig több mint négyezer lakost számlál, egy csapásra országos figyelem középpontjába került. Southport a Cape Fear folyó torkolatánál fekszik, turisztikai központ, ahol a kikötői éttermek és a nyári rendezvények rendszerint békés hangulatot biztosítanak. A támadás azonban szétzúzta ezt a biztonságérzetet, és sokak szerint jelzi, hogy az erőszak immár a legváratlanabb helyeken is felüti a fejét.



A helyi hatóságok később megerősítették, hogy egy gyanúsítottat őrizetbe vettek, akit kihallgatnak. A Brunswick megyei seriffhivatal közölte, hogy a városi rendőrséggel és más megyei szervekkel közösen vizsgálják az ügyet, miközben a lakosságot arra kérték, gondoljanak az áldozatokra és a mentésben részt vevő elsősegélynyújtókra.



Az Egyesült Államokban idén is folytatódik a fegyveres erőszak járványszerű terjedése: a civil szervezetek által vezetett adatbázisok szerint több ezer lövöldözés történt eddig 2025-ben, köztük számos tömeges áldozatot követelő eset. A politikai viták ellenére továbbra sem született átfogó megoldás a fegyvertartás szabályozására, így a tragédiák újra és újra ismétlődnek.



A southporti vérengzés egyszerre helyi tragédia és országos jelenség része. A kikötői étterem, amely szombat este élőzenés programot hirdetett, immár a gyász helyszínévé vált. A közösség kérdései azonban messze túlmutatnak a város határain: hogyan lehet gátat szabni annak, hogy a mindennapi élet helyszínei ismételten a fegyveres erőszak színterévé váljanak?

