Erőszak
Véres támadás - hajóról nyitott tüzet a fegyveres az éttermi vendégekre - videó
Három halott és több sebesült Észak-Karolinában.2025.09.28 16:05ma.hu
Sokkoló támadás rázta meg az Egyesült Államok délkeleti partvidékét szombat este: fegyveresek egy hajóról nyitottak tüzet egy népszerű étterem vendégeire Észak-Karolina kisvárosában, Southportban. A lövöldözésben három ember meghalt, további nyolcan megsérültek. Az eset újabb tragikus példája annak, milyen súlyos biztonsági kihívásokkal küzd az amerikai társadalom a fegyveres erőszak terén.
A város vezetése helyi idő szerint este tíz óra előtt néhány perccel figyelmeztetést adott ki, amelyben a jachtkikötő környékének elkerülésére szólították fel a lakosságot. A közlemény szerint ismeretlen számú sérülésről érkeztek hírek, és a hatóságok minden gyanús tevékenység bejelentését kérték. Szemtanúk beszámolói alapján egy hajó közelítette meg az American Fish Company nevű vízparti éttermet, ahol az elkövető tüzet nyitott a vendégekre, majd a helyszínről elmenekült.
Az eset következtében a kisváros, amely alig több mint négyezer lakost számlál, egy csapásra országos figyelem középpontjába került. Southport a Cape Fear folyó torkolatánál fekszik, turisztikai központ, ahol a kikötői éttermek és a nyári rendezvények rendszerint békés hangulatot biztosítanak. A támadás azonban szétzúzta ezt a biztonságérzetet, és sokak szerint jelzi, hogy az erőszak immár a legváratlanabb helyeken is felüti a fejét.
A helyi hatóságok később megerősítették, hogy egy gyanúsítottat őrizetbe vettek, akit kihallgatnak. A Brunswick megyei seriffhivatal közölte, hogy a városi rendőrséggel és más megyei szervekkel közösen vizsgálják az ügyet, miközben a lakosságot arra kérték, gondoljanak az áldozatokra és a mentésben részt vevő elsősegélynyújtókra.
Az Egyesült Államokban idén is folytatódik a fegyveres erőszak járványszerű terjedése: a civil szervezetek által vezetett adatbázisok szerint több ezer lövöldözés történt eddig 2025-ben, köztük számos tömeges áldozatot követelő eset. A politikai viták ellenére továbbra sem született átfogó megoldás a fegyvertartás szabályozására, így a tragédiák újra és újra ismétlődnek.
A southporti vérengzés egyszerre helyi tragédia és országos jelenség része. A kikötői étterem, amely szombat este élőzenés programot hirdetett, immár a gyász helyszínévé vált. A közösség kérdései azonban messze túlmutatnak a város határain: hogyan lehet gátat szabni annak, hogy a mindennapi élet helyszínei ismételten a fegyveres erőszak színterévé váljanak?
BREAKING: At least 9 people shot, 3 killed, after active shooter from boat opened fire at Southport, North Carolina restaurant. - The Blaze pic.twitter.com/5oGWkiE5Gs— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 28, 2025
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 16:05 Véres támadás - hajóról nyitott tüzet a fegyveres az éttermi vendégekre - videó
- 14:03 Dánia felett újabb drónészlelések - hibrid fenyegetésre figyelmeztetnek Európában
- 12:01 Netanyahu folytatja a gázai offenzívát a nemzetközi nyomás ellenére
- 11:17 Végre megtalálták Kaszás Nikit - sajnos, már túl későn
- 10:59 Brüsszel nem tudja megkerülni Magyarország vétóját Ukrajna uniós csatlakozásában
- 8:23 A hidegháború óta legnagyobb NATO-hadgyakorlat ért véget Hamburgban
- 6:21 Az ukrán vezérkar bemutatta az észlelésük szerint Magyarországról Ukrajnába berepülő drón útvonalát
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06