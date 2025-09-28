Háború
Dánia felett újabb drónészlelések - hibrid fenyegetésre figyelmeztetnek Európában
A sorozatos drónészlelések újabb bizonyítékai annak, hogy a modern hadviselés egyre kevésbé hagyományos formákat ölt.2025.09.28 14:03ma.hu
Újabb dróntevékenységet észleltek Dánia katonai létesítményei felett, miután az elmúlt héten a skandináv ország légterét sorozatos incidensek rázták meg, amelyek átmenetileg a legnagyobb repülőterek lezárásához vezettek. A dán kormány és szövetségesei egyre határozottabban beszélnek hibrid háborús fenyegetésről, amelynek célpontja immár nemcsak a polgári infrastruktúra, hanem a katonai bázisok is.
A dán védelmi minisztérium pénteken és szombaton megerősítette, hogy drónokat észleltek a Skrydstrup légibázis és a Jütlandi Dragonyos Ezred felett. Bár a helyi sajtó szerint az ország legnagyobb katonai támaszpontja, Karup is érintett lehetett, ezt hivatalosan nem erősítették meg. A dán hatóságok ugyanakkor már a hét elején hangsúlyozták, hogy a légteret ért sorozatos zavarások mögött nem amatőr szereplők állnak, hanem egy „professzionális aktor”, akinek kilétét egyelőre nem nevezték meg.
Mette Frederiksen miniszterelnök szerint Európa immár hibrid háborúval néz szembe, amelyben a dróntechnológia egyre inkább a nyomásgyakorlás és a katonai felderítés eszközévé válik. A kormány az incidensek miatt elfogadta Svédország ajánlatát, amely katonai drónelhárító rendszert biztosít Dániának, még az EU jövő heti, Koppenhágában tartandó csúcstalálkozója előtt.
A feszültség nem korlátozódik Dánia légterére. Németország északi részén, Schleswig-Holstein tartományban szintén drónokat észleltek péntek este, a dán határ közelében. A helyi hatóságok kémtevékenység gyanúját fogalmazták meg, ami még inkább rávilágít a régió stratégiai sebezhetőségére.
A nemzetközi összefüggések sem maradtak ki a reakciókból. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombat este közölte, hogy beszélt Frederiksen miniszterelnökkel, és a drónincidensek részleteinek megosztása kiemelt téma volt. Zelenszkij szerint „nyilvánvaló, hogy ezek az esetek nem véletlenek”, és sürgette a kollektív védelem megszervezését Oroszországgal szemben.
A katonai és polgári infrastruktúra elleni támadások, valamint a légterek szisztematikus megzavarása komoly kihívások elé állítja Európa biztonsági rendszerét. A következő hetekben az EU vezetőinek döntései határozhatják meg, milyen közös válasz születik a kontinens fölött kibontakozó hibrid fenyegetésre.
