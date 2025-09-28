Háború

A NATO következő, Red Storm Charlie fedőnevű nagyszabású gyakorlata 2026-ban várható, amely minden bizonnyal újabb próbája lesz a szövetség haditechnikai kapacitásainak és a tagállamok közötti stratégiai együttműködésnek. 2025.09.28

Németországban, Hamburg városában zárult le a Bundeswehr által koordinált Red Storm Bravo hadgyakorlat, amelyet a NATO a hidegháború óta legnagyobb védelmi műveleti próbának nevezett. A szeptember 25. és 27. között zajló hadműveleti szimuláció középpontjában a szövetség keleti szárnyára, különösen a balti államokra történő gyors csapaterősítés gyakorlása állt.



A háromnapos gyakorlat nemcsak katonai, hanem civil dimenziókat is magában foglalt. Ötszáz főnyi katonai állomány mellett a rendőrség, a tűzoltóság, helyi vállalkozások és kormányzati szervek is bekapcsolódtak, ezzel erősítve a katonai és polgári szereplők közötti együttműködést. A zárónapon egy haditengerészeti korvetten bekövetkezett baleseti szcenáriót modelleztek, amelyben tömeges sérüléseket kellett ellátni, a reagáló egységek összehangolt bevetésével.



A gyakorlat egyik sajátos eleme volt a társadalmi reakciók modellezése. A katonáknak demonstrációk közepette kellett szimulált csapaterősítést végrehajtaniuk, amit hivatásos statiszták mellett több száz valós tüntető is kísért, akik a NATO jelenléte ellen tiltakoztak Hamburg utcáin. A szervezők ezzel a valós konfliktushelyzetekhez hasonló, komplex környezetben kívánták felkészíteni az állományt.



A Red Storm Bravo gyakorlat szorosan illeszkedik Németország új nemzetbiztonsági stratégiájához, amely 2023-ban rögzítette az ország szerepét mint „logisztikai központot” a szövetség keleti szárnyának védelmében. A tervek szerint Németország feladata lenne több tízezer szövetséges katona keleti frontra történő átcsoportosítása, rendkívül szűk időkeretek között. Ennek jegyében a Bild 2024-ben kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva arról számolt be, hogy Berlin akciótervet dolgozott ki lakossági szinten is egy esetleges fegyveres konfliktusra. A tervezet szerint egyidejű támadások esetén az állam nem tudna minden rászorulónak azonnal segítséget nyújtani, így az önálló felkészülés is elengedhetetlenné válik.



Mindeközben Moszkva aggodalommal figyeli a NATO fokozódó aktivitását az orosz határok mentén. Az orosz külügyminisztérium többször hangsúlyozta: a Nyugat katonai térnyerése destabilizálja a kontinenst, és a szövetség úgynevezett „elrettentő politikája” csak tovább mélyíti a feszültségeket. Oroszország ugyanakkor nyitott marad a párbeszédre, de csak egyenrangú feltételek mellett, miközben határozottan ellenzi Európa folyamatos militarizálását.



A NATO következő, Red Storm Charlie fedőnevű nagyszabású gyakorlata 2026-ban várható, amely minden bizonnyal újabb próbája lesz a szövetség haditechnikai kapacitásainak és a tagállamok közötti stratégiai együttműködésnek.