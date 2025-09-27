USA
Trump titkos iratok nyilvánosságra hozatalát ígéri Amelia Earhart ügyében
Több idős lakos is hiteles, személyes beszámolót adott arról, hogy egykor Earhartot láthatták Saipan szigetén.2025.09.27 06:12ma.hu
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kormányzatát utasítja Amelia Earhart, a legendás pilótanő eltűnésével kapcsolatos minden fennmaradt irat titkosításának feloldására. A döntés nemcsak az Egyesült Államok történelmi emlékezetében kelt hullámokat, hanem külpolitikai szempontból is érdeklődést vált ki a csendes-óceáni térségben, ahol évtizedek óta élnek a találgatások Earhart sorsáról.
Trump közösségi médiás üzenetében hősként méltatta Earhartot, aki első nőként repülte át egyedül az Atlanti-óceánt, és számos más repüléstörténeti mérföldkövet ért el. Az elnök emlékeztetett arra, hogy 1937-es világkörüli útja során „háromnegyedéig jutott, amikor hirtelen és nyomtalanul eltűnt, hogy soha többé ne lássák”.
Earhart eltűnése az elmúlt közel kilenc évtizedben konspirációs elméletek sokaságát szülte. Egyes feltételezések szerint a pilótanő gépe egy apró csendes-óceáni szigeten landolhatott, más teóriák pedig azt sugallják, hogy a japán erők fogták el a második világháború előestéjén. Bár ezek az állítások mindmáig nem nyertek bizonyítást, a titkos iratok nyilvánosságra hozatala új lendületet adhat a történelmi vitának.
A kezdeményezés hátterében Kimberlyn King-Hinds, az Északi-Mariana-szigetek kongresszusi küldöttének megkeresése áll, aki júliusban kérte Trumptól az esetleges titkos anyagok feloldását. King-Hinds levele szerint körzetében több idős lakos is hiteles, személyes beszámolót adott arról, hogy egykor Earhartot láthatták Saipan szigetén. A képviselő hangsúlyozta: ha az amerikai kormány birtokában vannak ilyen dokumentumok, azok nyilvánosságra hozatala „jelentősen hozzájárulhatna a pilótanő történetének megértéséhez, és fényt deríthetne életének utolsó fejezetére”.
A bejelentés érzékeny pillanatban érkezik, hiszen Trump adminisztrációját éppen az elmúlt hetekben érte kritika az Epstein-ügyhöz kapcsolódó iratok kezelésével kapcsolatban. A mostani lépés azonban más jellegű, inkább történelmi és külpolitikai szimbolikát hordoz: a Csendes-óceán térségében különösen nagy figyelemmel kísérik az ügyet, ahol a helyi emlékezet és az amerikai katonai jelenlét összefonódik Earhart legendájával.
Amennyiben a dokumentumok valóban léteznek és napvilágra kerülnek, az újabb vitákat gerjeszthet Washington és Tokió között, hiszen a japán érintettséget sugalló elméletek hosszú évtizedek óta feszültségforrásai a történelmi értelmezéseknek. Mindemellett az Egyesült Államok szövetségesei is érdeklődéssel figyelik, vajon a titkos iratok közelebb visznek-e ahhoz, hogy lezárják a repüléstörténet egyik legnagyobb rejtélyét.
