Mire készülnek? A Pentagon több száz tábornokot hívott össze

Az Egyesült Államok védelmi rendszerében példátlan lépésként Pete Hegseth hadügyminiszter jövő hétre több száz tábornokot és admirálisát rendelte vissza egy virginiai katonai bázisra. A döntés, amelyet Donald Trump elnök „baráti összejövetelnek” nevezett, komoly bizonytalanságot keltett az amerikai fegyveres erők legfelső vezetésében.



A Pentagon szóvivője, Sean Parnell megerősítette a hírt, de részleteket nem közölt. A hivatalos tájékoztatás szerint a hadügyminiszter a jövő hét elején szólítja meg a világ minden tájáról hazarendelt katonai vezetőket a tengerészgyalogság quanticói bázisán. Trump elnök mindeközben igyekezett enyhíteni a találgatásokat, hangsúlyozva, hogy a gyűlés nem több, mint egy közvetlen eszmecsere a legújabb fegyverekről és az amerikai katonai ipar bemutatásáról.



A gyakorlatban azonban a hirtelen összehívott tanácskozás felborította a hadműveleti parancsnokok menetrendjét a világ számos pontján. Pentagon-tisztviselők arra hívták fel a figyelmet, hogy a modern technológiai eszközök – a titkosított kommunikációs csatornáktól a videokonferenciákig – bőséges lehetőséget nyújtanak az információcserére, így nincs kézzelfogható indok arra, hogy egyszerre ennyi magas rangú vezetőt gyűjtsenek egyetlen helyszínre.



A találkozót különösen szokatlanná teszi az időzítés. Hegseth az elmúlt hónapokban átfogó tisztogatásba kezdett a Pentagon felső vezetésében, több mint egy tucat tábornokot és admirálist menesztett, köztük Charles Q. Brown vezérkari főnököt és Lisa Franchetti tengernagyot is. Emellett 20 százalékkal kívánja csökkenteni a négycsillagos rangú tisztek számát, arra hivatkozva, hogy „több tábornok és admirális nem jelent több sikert.”



A háttérben két friss stratégiai dokumentum állhat: a Pentagon lezárta a Nemzetvédelmi Stratégia felülvizsgálatát, amely az eddigi Kína-központú megközelítésről a hazai biztonság és a nyugati félteke védelmére helyezi a hangsúlyt. Elemzők szerint Hegseth a quanticói találkozón ennek részleteit, valamint a „kevesebb tábornok, több katona” elv mentén készülő átalakításait kívánhatja ismertetni.



A katonai vezetők körében feszültséget keltett az is, hogy az új adminisztráció szigorúbb információs fegyelmet vezetett be a védelmi minisztériumban. Egy friss körlevélben újságíróknak üzenték meg: az „engedély nélküli” kiszivárogtatás a sajtóbelépők megvonását vonhatja maga után. Hegseth emellett világossá tette, hogy szerinte „a Pentagont nem az újságírók, hanem az amerikai nép irányítja.”



Miközben Trump elnök igyekszik baráti hangulatú rendezvényként bemutatni, a katonai elit számára ez egyértelműen a hatalmi erőviszonyok átrendeződését, valamint a washingtoni vezetés új stratégiájának kikényszerítését jelenti.