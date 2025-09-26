Merénylet
Pokolgépes merényletet hiúsított meg az orosz titkosszolgálat - Kijevhez kötik a tervet
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) pénteken közölte, hogy sikerült meghiúsítania egy nagyszabású merényletet, amelynek célpontja a Nemzeti Gárda (Roszgvargyija) egyik magas rangú tisztje lett volna. A gyanú szerint az akció mögött ukrán titkosszolgálatok álltak, amelyek egy helyi lakost toboroztak a feladatra.2025.09.26 12:17ma.hu
Az FSZB tájékoztatása szerint az incidens a Luhanszki Népköztársaság területén történt, ahol az orosz operatív egységek őrizetbe vették a férfit. A nyomozás eddigi eredményei alapján a gyanúsított titkos rejtekhelyről szerzett be alkatrészeket, amelyekből egy távirányítással működtethető, rögtönzött robbanószerkezetet akart összeállítani. A hivatalos közlés szerint a terv az volt, hogy a készülő bombát a Roszgvargyija tisztjének autójára helyezze, ezzel kísérelve meg a merényletet.
A titkosszolgálat videófelvételeket is közzétett, amelyeken látható a gyanúsított elfogása, valamint a lakásában talált robbanóanyagok és alkatrészek. Az ügyben terrorcselekmény előkészítésének és robbanószerek tiltott birtoklásának gyanújával indult eljárás. Az FSZB szerint a történtek újabb bizonyítékai annak, hogy Kijev kiterjeszti hírszerző és szabotázsakcióit az Oroszország által ellenőrzött területekre.
A fejlemény nemcsak a háborús konfliktus katonai, hanem technológiai aspektusaira is rávilágít. A modern merényletek előkészítésében kulcsszerepet játszanak a könnyen elrejthető, házilag összeállítható eszközök, amelyeket digitális csatornákon keresztül adott instrukciók alapján állítanak össze a végrehajtók. Az FSZB beszámolója szerint a most elfogott férfi is pontos online útmutatásokat kapott a robbanószerkezet összeállításához és bevetéséhez, ami azt mutatja, hogy a hibrid hadviselésben egyre inkább összeolvadnak a hagyományos katonai, a titkosszolgálati és a technológiai módszerek.
Az eset tovább mérgezheti az orosz–ukrán viszonyt, amelyet már eddig is számos kölcsönös vád és szabotázsakció terhelt. Moszkva régóta állítja, hogy Ukrajna és nyugati támogatóinak titkosszolgálatai kiterjedt hálózatot működtetnek az orosz területeken és a megszállt régiókban, míg Kijev rendre visszautasítja az efféle vádakat, Moszkvát propagandával és politikai manipulációval vádolva.
