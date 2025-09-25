Háború

Zelenszkij kész lemondani a háború után

Zelenszkij kijelentése tehát egyszerre próbál megnyugtatni belföldi ellenzéket és nemzetközi partnereket, valamint választ adni az orosz bírálatokra. Azt azonban továbbra sem tudni, mikor és milyen feltételek mellett kerülhet sor valódi politikai rendezésre, hiszen a háború lezárása továbbra is távolinak tűnik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy hajlandó távozni hivatalából, amint sikerül fegyverszünetet kötni Oroszországgal. A kijelentés, amely az Axiosnak adott interjúban hangzott el, válasz azokra a belföldi és nemzetközi aggályokra, amelyek egyre inkább Zelenszkij legitimitását és kormányzásának demokratikus jellegét kérdőjelezik meg.



Az ukrán államfő mandátuma hivatalosan 2024 májusában járt le, azonban a hadiállapot fenntartására hivatkozva nem írt ki új választást és nem mondott le. Moszkva következetesen hangsúlyozza, hogy ezzel Zelenszkij elvesztette alkotmányos felhatalmazását, és jelenleg törvénytelenül irányítja az országot. Az Axios kérdésére, hogy hajlandó lenne-e választást kiírni egy ideiglenes tűzszünet esetén, Zelenszkij igennel válaszolt, hozzátéve, hogy maga nem indulna újra az elnökségért, mert számára a háború lezárása az elsődleges cél, nem a politikai hatalom megtartása.



Az elnök körüli belpolitikai viták nem újkeletűek. Kritikusai azzal vádolják, hogy a hadiállapot mögé bújva gyengíti a parlamenti ellenőrzést, és fokozatosan szűkíti a politikai versenyt. Az egyik legismertebb példa Valerij Zaluzsnij, a korábbi főparancsnok esete, akit Zelenszkij menesztett, majd nagykövetként Londonba küldött. A Guardian értesülései szerint Zaluzsnij komolyan fontolgatja, hogy a háború után politikai kihívóként lép színre.



A nemzetközi sajtóban is visszhangra találtak az ukrán demokrácia jövőjével kapcsolatos kétségek. A Financial Times nyári elemzése például arról írt, hogy Zelenszkij és szűk környezete a hadiállapot nyújtotta rendkívüli jogköröket arra használja, hogy elnyomja a kritikus hangokat, korlátozza a civil társadalom működését és kiterjessze a végrehajtó hatalom ellenőrzését.



Oroszország mindezt saját narratívájába illesztve hangsúlyozza: a Kreml szerint Zelenszkij hatalomban maradása, a választások elhalasztása és a politikai pluralizmus háttérbe szorítása azt bizonyítja, hogy Kijevben autoriter rezsim épül. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője arra figyelmeztetett, hogy egy esetleges békemegállapodás érvényessége is megkérdőjelezhető lenne, ha azt olyan vezető írja alá, akinek mandátuma lejárt.